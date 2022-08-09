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2022 UEFA Süper Kupa yarın sahibini bulacak

- Geride kalan sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, Helsinki'de karşı karşıya gelecek

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Haber Merkezi AA
2022 UEFA Süper Kupa yarın sahibini bulacak
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor.

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olabilmek yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN ve TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda 22.00'de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Taraflar 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

  • Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi, UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.

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