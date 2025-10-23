A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında yarın deplasmanda Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova Milli Takımlar Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ay-yıldızlılar, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Milliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Türkiye, deplasmanda yarın Kosova ile TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek. Fadil Vokrri Stadı'ndaki mücadeleyi Çek hakem Michaela Pachtova yönetecek.
Karşılaşmanın biletleri ise ücretsiz olacak.
Millîlerimiz 25 Ekim Cumartesi sabahı yurda dönecek ve Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde rövanş mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. 26 Ekim Pazar günü İzmir'e geçecek olan Ay-Yıldızlılarımız, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27 Ekim Pazartesi günü son antrenmanını yapacak. Türkiye-Kosova rövanş karşılaşması, 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki maç sonunda rakibini eleyen ekip, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.
Kaleciler: Selda Akgöz (ABB Fomget S.K.), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız (ABB Fomget S.K.), Yaşam Göksu (Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor)
Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (ABB Fomget S.K.), Derya Arhan (Yüksekova Spor Kulübü), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı)
Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)