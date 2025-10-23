Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova Milli Takımlar Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ay-yıldızlılar, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Milliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Millîlerimiz 25 Ekim Cumartesi sabahı yurda dönecek ve Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde rövanş mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. 26 Ekim Pazar günü İzmir'e geçecek olan Ay-Yıldızlılarımız, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27 Ekim Pazartesi günü son antrenmanını yapacak. Türkiye-Kosova rövanş karşılaşması, 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki maç sonunda rakibini eleyen ekip, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek.