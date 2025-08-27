A Milli Takım'da Esenler'i temsil edecek isimler belli oldu

31 Ağustos 7 Eylül arasında Brezilya'nın Brasilya kentinde gerçekleşecek olan 17. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonasında Esenler Belediyesi Kadınaile Müdürlüğünde çalışan aynı zamanda Esenler Altınayak Spor Kulübü Antrenörü Burcu Adile Kurt Milli Takım Antrenörü olarak görev alırken sporcu Muhammet Can Haygül 75 kiloda İstanbul'u temsil edecek.

Bu süreçte Kayseri İli Melikgazi İlçesinde 52 günlük Milli Takım Kampı başarı ile gerçekleştirilip federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz 'ün ziyareti ile son bulan Kamptan büyük başarılar elde edilmesi bekleniyor.