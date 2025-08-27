A Milli Takım'da Esenler'i temsil edecek isimler belli oldu

17. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonasında Esenler Altınayak Spor Kulübü Antrenörü Burcu Adile Kurt Milli Takım Antrenörü olarak görev alırken sporcu Muhammet Can Haygül, 75 kiloda İstanbul'u temsil edecek.
31 Ağustos 7 Eylül arasında Brezilya'nın Brasilya kentinde gerçekleşecek olan 17. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonasında Esenler Belediyesi Kadınaile Müdürlüğünde çalışan aynı zamanda Esenler Altınayak Spor Kulübü Antrenörü Burcu Adile Kurt Milli Takım Antrenörü olarak görev alırken sporcu Muhammet Can Haygül 75 kiloda İstanbul'u temsil edecek.
Wushu A Milli takımı 8 Sporcu, 4 Antrenörden oluşuyor.
52 kilo Nazlı Karakuş
56 kilo Berna Tut
65 kilo Sude Gülay temsil ederken
52 Kilo Hamza Eren Göksu
56 kilo Doğukan Sermikli
60 kilo Berkay Ozan Şahin
75 kilo Muhammet Can Haygül
85 kilo Murat Erdem temsil edecek.
Bu süreçte Kayseri İli Melikgazi İlçesinde 52 günlük Milli Takım Kampı başarı ile gerçekleştirilip federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz 'ün ziyareti ile son bulan Kamptan büyük başarılar elde edilmesi bekleniyor.