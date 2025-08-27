Yeni Şafak
A Milli Takım'da Esenler'i temsil edecek isimler belli oldu

A Milli Takım'da Esenler'i temsil edecek isimler belli oldu

11:4327/08/2025, Çarşamba
17. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonasında Esenler Altınayak Spor Kulübü Antrenörü Burcu Adile Kurt Milli Takım Antrenörü olarak görev alırken sporcu Muhammet Can Haygül, 75 kiloda İstanbul'u temsil edecek.

31 Ağustos 7 Eylül arasında Brezilya'nın Brasilya kentinde gerçekleşecek olan 17. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonasında Esenler Belediyesi Kadınaile Müdürlüğünde çalışan aynı zamanda Esenler Altınayak Spor Kulübü Antrenörü Burcu Adile Kurt Milli Takım Antrenörü olarak görev alırken sporcu Muhammet Can Haygül 75 kiloda İstanbul'u temsil edecek.

Wushu A Milli takımı 8 Sporcu, 4 Antrenörden oluşuyor.

Kızlar kategorisinde

52 kilo Nazlı Karakuş

56 kilo Berna Tut

65 kilo Sude Gülay temsil ederken

Erkekler Kategorisinde

52 Kilo Hamza Eren Göksu

56 kilo Doğukan Sermikli

60 kilo Berkay Ozan Şahin

75 kilo Muhammet Can Haygül

85 kilo Murat Erdem temsil edecek.

Bu süreçte Kayseri İli Melikgazi İlçesinde 52 günlük Milli Takım Kampı başarı ile gerçekleştirilip federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz 'ün ziyareti ile son bulan Kamptan büyük başarılar elde edilmesi bekleniyor.

#A Milli Takım
#17. Wushu Kung-Fu Dünya Şampiyonası
#Esenler
