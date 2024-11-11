A Milli Takım'da sakatlık: Aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan stoper oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çağlar Söyüncü'nün sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
28 yaşındaki savunma oyuncusu, Karadağ ve Galler maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
"UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."