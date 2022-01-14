Abdullah Avcı: "18 finali geçip mutlu sona ulaşacağız"

Süper Lig’de en yakın takipçisine 10 puan fark yapan ve zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

Puan farkının bir anlam taşımadığını belirten deneyimli teknik adam, “Belki klişe gibi gelebilir ama 3 puanlık sistemde 10 puan farkın cidden pek fazla önemi bulunmuyor. Bunun bilincinde olarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir zaman rehavete kapılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Her maça tek tek bakıyoruz. Önümüzde geçmemiz gereken 18 final maçı var. Bunları tek tek geçerek mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kadromuzdaki futbolcular, hem sahadaki kalitesi hem de karakterleri bunu yapacak güçte. Tek yapmamız gereken rehavete kapılmadan, her maçın bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu bilerek yolumuza devam etmek” ifadelerini kullandı.

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"Hedefimiz daha iyi olmak"

Takımın durumunu da değerlendiren Avcı, “Moral motivasyon olarak önemli bir avantaja sahip olduğumuz doğru. Bunu da sahaya yansıtarak istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Oyun olarak baktığımızda ise bizim anlayışımıza göre halen birtakım eksiklerimiz var. Diğer yandan sezon başına bakıldığında bu eksiklerin her geçen gün üstesinden geldiğimizi ve üstüne koyarak ilerlediğimizi de söyleyebiliriz. Tabii ki hedefimiz daha da iyi olmak. Her zaman daha iyisi mümkündür. Oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Herkesin beğenisini, takdirini ve saygısını kazanan bir futbol ortaya koymak istiyoruz” diye konuştu.

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