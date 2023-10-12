Abdullah Avcı: Hedef Avrupa

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, transfer görüşmeleri süresince başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmelerin detayları da ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının, "Kadro üst sıralara tırmanmak için yeterli görülüyor. Bu camia ve takım hiçbir zaman hedefsiz kalmaz. Öncelikli hedefimiz seneye Avrupa kupalarında olmak. Bu takım, taraftarlarla et ve tırnak gibidir. Taraftarı yeniden stada çekeceğiz. Her zaman dediğim gibi onlarla savunma yapıp onlarla hücuma çıkacağız. Zamanında nasıl şampiyon olduysak yine oluruz. Bunu yapacak gücümüz de enerjimiz de kalitemiz de var. Yeter ki kenetlenelim. Özlenen ve hak edilen büyük başarılara yine hep birlikte yürürüz" dediği öğrenildi.