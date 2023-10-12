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Spor

Abdullah Avcı: Hedef Avrupa

Trabzonspor'da bugün imza atması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede, "Öncelikli hedefimiz seneye Avrupa kupalarında olmak. Vizyonumuz ve oyuncuların konsantrasyonu için Avrupa'da yer almak son derece önemli" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
09:53 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
(Arşiv) Ertuğrul Doğan & Abdullah Avcı

(Arşiv) Ertuğrul Doğan & Abdullah Avcı

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın yerine anlaşılan Abdullah Avcı'nın bugün saat 14.00'te kendisini bordo-mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor. Avcı'nın imza töreninin ardından saat 17.00'de oyuncularla bir tanışma toplantısı gerçekleştireceği, ardından da takımın başında ilk idmana çıkacağı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının, daha ilk antrenmandan oyunculardan neler beklediğini detaylı biçimde takıma aktarması bekleniyor.


"Hedefsiz kalamayız"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, transfer görüşmeleri süresince başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmelerin detayları da ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının, "Kadro üst sıralara tırmanmak için yeterli görülüyor. Bu camia ve takım hiçbir zaman hedefsiz kalmaz. Öncelikli hedefimiz seneye Avrupa kupalarında olmak. Bu takım, taraftarlarla et ve tırnak gibidir. Taraftarı yeniden stada çekeceğiz. Her zaman dediğim gibi onlarla savunma yapıp onlarla hücuma çıkacağız. Zamanında nasıl şampiyon olduysak yine oluruz. Bunu yapacak gücümüz de enerjimiz de kalitemiz de var. Yeter ki kenetlenelim. Özlenen ve hak edilen büyük başarılara yine hep birlikte yürürüz" dediği öğrenildi.



Ekibi belli oldu

Trabzonspor'da göreve başlayacak olan Abdullah Avcı'nın ekibi de netlik kazandı. Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu yer alacak.


Bjelica veda edecek

Teknik direktör Nenad Bjelica ise bugün takıma veda edecek. Hırvat çalıştırıcının, teknik ekibiyle birlikte tesislerde futbolcu ve kulüp personeliyle bir araya gelerek vedalaşacağı kaydedildi.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Ertuğrul Doğan
#Nenad Bjelica
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