Abdullah Avcı: Hedef Avrupa

(Arşiv) Ertuğrul Doğan & Abdullah Avcı
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın yerine anlaşılan Abdullah Avcı'nın bugün saat 14.00'te kendisini bordo-mavili renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor. Avcı'nın imza töreninin ardından saat 17.00'de oyuncularla bir tanışma toplantısı gerçekleştireceği, ardından da takımın başında ilk idmana çıkacağı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının, daha ilk antrenmandan oyunculardan neler beklediğini detaylı biçimde takıma aktarması bekleniyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, transfer görüşmeleri süresince başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmelerin detayları da ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının, "Kadro üst sıralara tırmanmak için yeterli görülüyor. Bu camia ve takım hiçbir zaman hedefsiz kalmaz. Öncelikli hedefimiz seneye Avrupa kupalarında olmak. Bu takım, taraftarlarla et ve tırnak gibidir. Taraftarı yeniden stada çekeceğiz. Her zaman dediğim gibi onlarla savunma yapıp onlarla hücuma çıkacağız. Zamanında nasıl şampiyon olduysak yine oluruz. Bunu yapacak gücümüz de enerjimiz de kalitemiz de var. Yeter ki kenetlenelim. Özlenen ve hak edilen büyük başarılara yine hep birlikte yürürüz" dediği öğrenildi.
Trabzonspor'da göreve başlayacak olan Abdullah Avcı'nın ekibi de netlik kazandı. Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu yer alacak.
Teknik direktör Nenad Bjelica ise bugün takıma veda edecek. Hırvat çalıştırıcının, teknik ekibiyle birlikte tesislerde futbolcu ve kulüp personeliyle bir araya gelerek vedalaşacağı kaydedildi.