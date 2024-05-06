|
Spor

Abdullah Avcı: Hedeflerden şaşmak yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, ligdeki Samsunspor yenilgisi sonrasında oyuncularına, "Öncelikle kupada çarşamba günü Karagümrük ile yapacağımız yarı final rövanşına odaklanmalıyız. Ligde de 3 maçımızı kazanıp 3. bitirmeliyiz" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
10:07 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına konsantre olmuş durumda. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanında finale çıkmak istiyor.


Samsunspor maçında rotasyona giderek kadroda değişiklikler yapan teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba günü ideal kadro ile sahaya çıkacak.



Gelecek sezon için de önemli

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımla yaptığı toplantıda hedeflerini gerçekleştirmelerinin gelecek sezon yapılanması için de önemli olduğunu söyledi. Samsunspor maçında yaşanan kaybın kendilerine yakışmadığının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, hedeflerinden uzaklaşmadıklarını belirterek, "Öncelikli olarak kupa yarı finalindeki Fatih Karagümrük rövanşına odaklanmalıyız. Ligde de kalan 3 maçı en iyi şekilde bitirip ligi 3. bitirmeliyiz" dedi.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
#Türkiye Kupası
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?