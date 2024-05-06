Abdullah Avcı: Hedeflerden şaşmak yok

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımla yaptığı toplantıda hedeflerini gerçekleştirmelerinin gelecek sezon yapılanması için de önemli olduğunu söyledi. Samsunspor maçında yaşanan kaybın kendilerine yakışmadığının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, hedeflerinden uzaklaşmadıklarını belirterek, "Öncelikli olarak kupa yarı finalindeki Fatih Karagümrük rövanşına odaklanmalıyız. Ligde de kalan 3 maçı en iyi şekilde bitirip ligi 3. bitirmeliyiz" dedi.