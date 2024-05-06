Abdullah Avcı: Hedeflerden şaşmak yok

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına konsantre olmuş durumda. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanında finale çıkmak istiyor.
Samsunspor maçında rotasyona giderek kadroda değişiklikler yapan teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba günü ideal kadro ile sahaya çıkacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı, takımla yaptığı toplantıda hedeflerini gerçekleştirmelerinin gelecek sezon yapılanması için de önemli olduğunu söyledi. Samsunspor maçında yaşanan kaybın kendilerine yakışmadığının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, hedeflerinden uzaklaşmadıklarını belirterek, "Öncelikli olarak kupa yarı finalindeki Fatih Karagümrük rövanşına odaklanmalıyız. Ligde de kalan 3 maçı en iyi şekilde bitirip ligi 3. bitirmeliyiz" dedi.