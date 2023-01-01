Abdullah Avcı: 'İddiamız 3 kupada da devam ediyor'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı
Süper Lig'de sahasında Başakşehir'i mağlup ettikten sonra hafta içinde de kupada çeyrek finale kalan Trabzonspor'da hedef seriyi sürdürerek kazanmayı alışkanlık haline getirmek olarak belirlendi.
Kadro ve oyun istikrarını sağlayamamasının sıkıntılarını yaşayan bordo-mavililerde buna bağlı olarak sonuçlarda da istikrarsızlık yaşanırken, teknik direktör Abdullah Avcı, üç kulvarda yarışan bir takım olarak sezonun ikinci yarısında istikrarlı sonuçlar almak zorunda olduklarını belirterek, "Trabzonspor'un olduğu her yarışta hedef var. Bizim yapımızda buna uygun. Benim de en çok arzum ve isteğim kupayı alabilmek. Kupada, ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gitmemiz lazım. Bu üç kupada da varız ve iddiamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı, kupadaki Ümraniye maçında oynamayanları görme fırsatı bulduklarını söyledi. Avcı, "Son haftada ligde kazandıktan sonra fazla rotasyonlar yapmamıştık, bazen zihinsel bazen de fiziksel karşılıklarını alamadık. İlk 11'de oynamayan ama futbolcu kalitesi yüksek oyunculara şans vererek bize ne vereceklerini görmek istedik. Değişik kadro ve formasyon ile başladık. 3 oyuncu değişikliğine rağmen oyun kalitesiyle birlikte kazanmak bizim için önemliydi. Kazanma alışkanlığına devam etmeyi hedefliyoruz. İstanbulspor maçına da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" dedi.