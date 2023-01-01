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Spor

Abdullah Avcı: 'İddiamız 3 kupada da devam ediyor'

Süper Lig ve kupada iddiasını sürdüren Trabzonspor, hafta sonu İstanbulspor ile başlayacak sezonun ikinci yarısında da zirve iddiasını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı "Kazanma alışkanlığına devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
Ali Kemal Yazıcı
10:14 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Süper Lig'de sahasında Başakşehir'i mağlup ettikten sonra hafta içinde de kupada çeyrek finale kalan Trabzonspor'da hedef seriyi sürdürerek kazanmayı alışkanlık haline getirmek olarak belirlendi.


"Her yarışta hedef var"

Kadro ve oyun istikrarını sağlayamamasının sıkıntılarını yaşayan bordo-mavililerde buna bağlı olarak sonuçlarda da istikrarsızlık yaşanırken, teknik direktör Abdullah Avcı, üç kulvarda yarışan bir takım olarak sezonun ikinci yarısında istikrarlı sonuçlar almak zorunda olduklarını belirterek, "Trabzonspor'un olduğu her yarışta hedef var. Bizim yapımızda buna uygun. Benim de en çok arzum ve isteğim kupayı alabilmek. Kupada, ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gitmemiz lazım. Bu üç kupada da varız ve iddiamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Gözler İstanbul maçında

Abdullah Avcı, kupadaki Ümraniye maçında oynamayanları görme fırsatı bulduklarını söyledi. Avcı, "Son haftada ligde kazandıktan sonra fazla rotasyonlar yapmamıştık, bazen zihinsel bazen de fiziksel karşılıklarını alamadık. İlk 11'de oynamayan ama futbolcu kalitesi yüksek oyunculara şans vererek bize ne vereceklerini görmek istedik. Değişik kadro ve formasyon ile başladık. 3 oyuncu değişikliğine rağmen oyun kalitesiyle birlikte kazanmak bizim için önemliydi. Kazanma alışkanlığına devam etmeyi hedefliyoruz. İstanbulspor maçına da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" dedi.



#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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Abdullah Avcı: 'İddiamız 3 kupada da devam ediyor'
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