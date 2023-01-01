Abdullah Avcı: 'İddiamız 3 kupada da devam ediyor'

Kadro ve oyun istikrarını sağlayamamasının sıkıntılarını yaşayan bordo-mavililerde buna bağlı olarak sonuçlarda da istikrarsızlık yaşanırken, teknik direktör Abdullah Avcı, üç kulvarda yarışan bir takım olarak sezonun ikinci yarısında istikrarlı sonuçlar almak zorunda olduklarını belirterek, "Trabzonspor'un olduğu her yarışta hedef var. Bizim yapımızda buna uygun. Benim de en çok arzum ve isteğim kupayı alabilmek. Kupada, ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gitmemiz lazım. Bu üç kupada da varız ve iddiamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.