Abdullah Avcı: Kadrodaki herkesin potansiyeli yüksek

Süper Lig'de yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç için geri sayım başlarken, bu karşılaşma ikinci kez göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı için de büyük önem taşıyor.





Deneyimli teknik adam, göreve geldiği andan itibaren yaptıklarına değinerek, "Oyun planında neler yapabilirizin üzerinde çalışıyoruz. Pepe ile konuştuk. Uzun süre oynamadı. 15 gün bireysel idmandan sonra direkt takıma girince sakatlık nüksetti. Özel bir oyuncu. Bize maçlar kazandıracaktır. Onuachu ve Mendy de son derece kaliteli isimler. Geldikleri andan itibaren Türkiye Ligi'ne ve Trabzonspor'a kendilerini kabul ettirdiler ve takımın da kalitesini yukarı seviyelere çıkardılar. Kadroda yer alan bütün oyuncular yüksek potansiyele sahip. Herkes takıma yardımcı olmak istiyor. Bu da işimizi kolaylaştırcak" diye konuştu.













Mental ve fiziksel takviye





Şu ana kadar mental sorunlarla ilgili çalıştıklarını bunun yanı sıra fiziksel yeterliliği kazandırmak için de belli programlar uyguladıklarını belirten Abudllah Avcı, olumlu cevaplar aldığını söyledi. Yarın taraftarlarının önünde yeni bir yolculuğa başlayacaklarını da belirten Avcı, "Maç kazanma alışkanlığını yakalayacağız sonrasında bunun bizi nereye taşıdığını göreceğiz" dedi.















