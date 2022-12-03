Abdullah Avcı: Tam anlamıyla takım olmalıyız

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Trabzon'daki çalışmaların ardından ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdüren Trabzonspor, bugün saat l6.00'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile ilk hazırlık maçını oynayacak.

Hazırlıkların Trabzon etabında sakat futbolcuların da izinli olması nedeniyle eksik çalışan bordo-mavili takım, milli takımlarında bulunan Maxi Gomez ile Larsen dışında eksiksiz olarak Antalya kampını sürdürüyor.

Belek'te yapılan üç günlük çalışma süresinde futbolcularına pas oyunu üzerinde sürekli telkinde bulunan Abdullah Avcı, bugün oynanacak karşılaşmada skordan çok oyun sisteminin yerleşmesini önemsiyor.

"Skor değil oyun önemli"

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Bu konuda antrenmanlarda futbolcularını sürekli uyaran Teknik Direktör Avcı, pas oyununun yanı sıra özellikle futbolcularının yardımlaşmayı üst düzeyde yapmasını istedi. Takım savunması üzerine de yoğunlaşan Avcı, "Tam anlamı ile takım olmalıyız. Yardımlaşmanın yanı sıra oyunda kalmak için pas oyununu üst düzeye çıkartarak hücum organizasyonlarını ve savunma güvenliğini birlikte düşünerek uygulamalıyız" dedi.

Hazırlık maçlarının yapılan tekrarların sağlıklı bilgi vermesi adına önemli olduğuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Skordan bağımsız olarak sadece oyuna yoğunlaşıp enerjimizi de doğru orantılı kullanarak beklentilere cevap verecek hale gelmeliyiz. Hazırlık maçlarında skordan çok oyun anlayışımızda bütünlük sağlamalıyız" diye konuştu.

SPOR Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Antalya kampında oynayacağı hazırlık maçları:



🆚Hull City

🗓3 Aralık Cumartesi

🕓16.00



🆚Crystal Palace

🗓7 Aralık Çarşamba

🕖19.00 pic.twitter.com/gjZ3ijBczU REKLAM November 29, 2022



