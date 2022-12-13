Fırtına'da yaprak dökümü yolda

Trabzonspor'da ara transfer döneminde yaprak dökümü bekleniyor.

Antalya'da yapılan hazırlık kampında oynanan Hull City ve Crystal Palace ile Kocaeli'nde yapılan Kasımpaşa maçlarında beraberlikle ayrılan bordo-mavili takımda sakat ve izinli futbolcuların yerine süre alan isimlerin bir kısmından şikayetçi olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile görüşerek bu rahatsızlığını ilettiği öğrenildi.

21 Aralık'taki Samsunspor ile yapılacak Türkiye Kupası maçı sonrası kadronun şekilleneceği ve lige girileceği öğrenildi.

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik alan Trabzonspor, kamp süresinde yaptığı 3 hazırlık maçında da bu seriyi devam ettirdi



🆚Hull City (1-1)

🆚Crystal Palace (2-2)

🆚Kasımpaşa (1-1) pic.twitter.com/6JBzTeBRtr REKLAM December 11, 2022

Karar için son 5 maç

Farklı isimleri, farklı bölgelerde deneyerek yeni oyun planlamasını oturtmaya çalışan teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer dönemine kadar oynanacak 5 karşılaşmada futbolcuları için kesin kararını vererek transfer hamlesini başlatacak.

Son etap çalışmalarına bugün start verecek olan Trabzonspor'da tecrübeli teknik adamın futbolcularına da duyduğu rahatsızlığı dile getirip son kez uyarıda bulunacağı öğrenildi.

Bordo-mavili takımda ayrıca Peres'e yer açmak için bir yabancı oyuncunun liste dışı kalacağı ve bununla ilgili son kararın da ara transfer döneminden önce verileceği belirtildi.

SPOR Yönetim Abdullah Avcı'dan rapor isteyecek