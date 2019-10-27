Abdullah Avcı'dan Fatih Terim yanıtı

Sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, “Sezon başından itibaren hem mental hem fiziksel anlamda dalgalı bir süreç yaşıyoruz. Biz perşembe günü oynadık Avrupa maçını, rakibimiz salı günü oynadı. Diğer Avrupa Kupası oynayanlar da yarın oynayacak. Bu sancılı süreçte kadroyu bile sabah belirleyebildik. Oyun planını belirlemiştik. Çok kaliteli oyuncu grubuna sahip bir takımla oynadık. Bugün itibariyle ikinci bölgede daha sıkı bekleyen, alanlarda yapacağı baskıları iyi bilen ve bununla beraber set oyununda, atak sonuçlandırmada oyun başı iyiydik ama sonrasında rakip devreye girdi. İlk kez 11’de başlayan oyuncular vardı. İkinci yarıda yine oyun başında iyi, sonra golü bulan ve hem savunmayı doğru yapan hem de geçiş atağı yapan bir takım vardı. Beni buraya getiren Beşiktaş taraftarıdır. Bu takıma böyle destek verdikleri sürece daha da iyi olacaktır. 3 gün önce oynamış bir takım, rakibinden 6-7 kilometre fazla koştu. Beşiktaş formasını kimin giydiği pek önemli değil. Bugün sonuna kadar kazanma isteğini gösterdiler. Hepsine yaptıkları mücadeleden dolayı, hem Beşiktaş taraftarına hem de benim büyük bir takımda ilk derbimde bunu yaşattıkları için teşekkür ederim.

Beşiktaş-Galatasaray: 1-0 Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 69. dakikada Umut Nayir'in attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 12'ye yükseltirken, Galatasaray ise 13 puanda kaldı.Gelecek hafta Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.Ryan Babel ıslıklandıSüper Lig’in 9. haftasında bu akşam oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin Hollandalı futbolcu Ryan Bebel için önemi başkaydı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah-beyazlılardan İngiliz ekibi Fulham’a transfer olan Babel, eski takımına karşı 11’de başladı.Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesinde ısınmada ve maç boyunca da top ayağına geldiğinde Babel’i ıslıkladı. Karşılaşmada 90 dakikada sahada kalan Hollandalı futbolcu, sarı kart da gördü.Marcao cezalı duruma düştüGalatasaray’da Beşiktaş debrisi öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu futbolculardan bir iyi bir kötü haber geldi. Marcao, müsabakanın 59. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın yalnız bırakacak.Sınırda olan diğer bir isim ise Younes Belhanda müsabakayı kart görmeden tamamladı.Umut golü attı, maç sonu 3’lüsünü çektirdiSüper Lig’in 9. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maçın tek golünü atan Umut Nayir, karşılaşmanın ardından tribünlere 3’lü çektiren isim oldu. Maçın 82. dakikasında yerini Güven’e bırakan ve mücadelenin bitmesini yedek kulübesinde heyecanla bekleyen Umut Nayir, Mete Kalkavan’ın son düdüğü çalmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.Bu sezon Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir, maçın ardından da tribünlere çağrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Umut Nayir, siyah-beyazlılara maç sonu 3’lüsünü çektiren isim oldu. Beşiktaş'ta 5 değişiklikSüper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında önemli değişikliklere gitti.Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi. Son 8 maçta bir galibiyetGalatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta bir galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçteki tek galibiyetini Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşısında elde eden Galatasaray, bu kulvarda BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı, Beşiktaş'a yenildi.Galatasaray, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika'nın Club Brugge takımıyla berabere kalırken, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarına mağlup oldu.Falcao yine kadroda yokGalatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı.Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Ömer Bayram derbinin kadrosunda bulunmadı.İlk 11'lerBeşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, UmutGalatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, AndoneGökhan Gönül 3 maç sonraSiyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, 3 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında görev alan Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarının yanı sıra Avrupa'daki Braga karşılaşmasında forma giyememişti."Çok sevdik be abi"#OptikBaşkan pic.twitter.com/YELnRLUFz6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2019 Umut Nayir ilk kezBeşiktaş'ta forvet hattında görev yapan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği ama Bursaspor'a kiralık olarak gönderdiği Umut, derbi maçta takımının gol umudu oldu.Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna giren Umut, Braga karşılaşmasında da sonradan oyuna girerek takımının tek golünü atmıştı.Elneny'nin yanında Hutchinson görev yaptıBeşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçta savunmanın önünde Muhammed Elneny ile Hutchinson görev yaptı. Braga maçında yedekler arasında yer alan Hutchinson, derbi maçta ilk 11'deki yerini aldı.Hastalığı nedeniyle Braga karşılaşmasında kadroda yer alamayan Diaby ise Ljajic'in yerine hücuma katkı vermeye çalıştı. Braga maçında yedek kalan Lens de derbi maçta orta sahanın sağında oynadı.Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın yanı sıra genç oyuncular Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin, yedekler arasında yer aldı.Umut Nayir'in gol vuruşu 📸 pic.twitter.com/SQJKG6btBb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2019 Çebi yönetiminde ilk derbiBeşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi yönetiminde hem ilk Süper Lig hem de ilk derbi maçına çıktı. Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından Braga ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu.Stat dolduSiyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, maçın başlamasıyla desteklerini artırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Ryan Babel'e maç öncesi tepki gösterdi.Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. İki takım taraftarlarının kulüplerin sembol isimleri olmuş Süleyman Seba ile Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim'in maç öncesinde bir araya gelip tokalaşmaması dikkati çekti.Belhanda ilk 11'deGalatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarla gerginlik yaşayan Younes Belhanda, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı. Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki gösteren Belhanda, daha sonra özür dilemişti.Vodafone Park'ta karşılaşmayı takip eden Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarların sadece Belhanda'yı tribüne çağırmaması dikkati çekti.Babel eski takımına karşıGalatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi. İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı. Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterdi.



“Oyuncu profillerine göre sistem belirliyorum”

Alınan galibiyetin bütünlüğü, beraberliği, el ele tutmayı peşinden getireceğini söyleyen Abdullah Avcı, “Takımlarda ne kadar yetenekli oyuncu olursa olsun, grup arkadaşlığı olmadığı sürece parçalanmalar olur. Transferlerimiz geç oldu, sakatlıklarımız hala devam ediyor kırmızı kartlar oldu. Ben şu anda takımın üzerinde çalışıp, oyuncu profilleri üzerinde bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Geçen hafta yönetim değişikliği oldu. Belki böyle bir enerjiye ihtiyaç vardı. Bir ivme kazanmamız lazımdı, bu derbi galibiyeti çok iyi oldu. Sakatlıkların dönmesiyle yolumuza inşallah sağlıklı şekilde devam ederiz. Bu çok önemli bir galibiyet. Beşiktaş taraftarı bizim için çok önemli. Oyuncu kalitesinin daha da arttığı, oyunların daha iyi olduğu bir Beşiktaş, umarım 3 aylık sakatlıkların en aza olacağı bir dönemle daha da iyi olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

“Karşılandığım gibi karşıladım”

Geçtiğimiz sezon Başakşehir’in başında Galatasaray’a karşı çıktığı maçta yaşananlar hatırlatılan Avcı, Fatih Terim’le maç öncesinde el sıkışmamasıyla ilgili olarak, “Bugün Galatasaray’la Beşiktaş oynadı. Ben geçen sene orada nasıl karşılandıysam, bu sene de o şekilde karşıladığımı düşünüyorum” dedi.

Böyle maçları kazanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, “Böyle maçları kazanmak çok önemli ama bunun devamını getirmek gerekiyor. Sistemler artık esneklik kazanıyor. Ligde aşağıda kalan takımlara da Beşiktaş, topu vermiyor. Ruiz önemli, Elneny önemli. Kalite artıkça rekabet de artacak” diye konuştu.

Umut Nayir’in hücumda birçok pozisyonda kaybolduğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, “Bu duruma güçsüzlük demeyelim. Umut inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Kaybolduğu pozisyonlar Umut’un değil Burak’ın pozisyonlarıydı. Umut’un pozisyonları, gol attığı pozisyondu. Bu akşam çok iyi niyetliydi” diyerek sözlerini sürdürdü.



“Bazı sakatlıklara aklım ermiyor”

Oyun sisteminin artık eldeki oyunculara göre değişkenlik göstereceğini de söyleyen Avcı, “Artık saha parselasyonlarında değişkenlikler, eldeki oyunculara göre değişecek. Bazen rakibi baskıyla hataya zorlayabiliyorsun. Tabii senin de üretmen gerekiyor. Rekabet ortamı olduğu zaman daha da üretken olacağız. Oyun içinde gole ihtiyacımız olacak, bu gol farklı bir görüntü çıkarıyor. Enzo Roco ilk kez 11’deydi” dedi.

Ligin başından bu yana 24 farklı oyuncuya ilk 11’de yer vermesiyle ilgili de konuşan Avcı, “24 oyuncu çok sağlıklı bir rakam değil. Fiziksel değerlendirmeleri her zaman yapacağız” dedi. Son olarak sakatlıklara değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Douglas geçen hafta röveşata yaptı. Röveşata yapanda ilk kez bileği burkulan oyuncu gördüm. Kolun kırılabilir ama böyle bir sakatlıkla ilk kez karşılaştım. Burak’ın hazır olmadan 2 milli maç oynaması ve sonrasında yorgunluk. Gökhan’ın elinin, Burak’ın elinin çatlaması. Bazen zemin deriz, diş çürüğü deriz ama bir şeye bağlayamayız” diyerek sözlerini tamamladı.