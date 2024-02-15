Abdullah Avcı'dan oyunculara: Kendinize inanın

Süper Lig'deki son maçında Hatayspor'u 2-0 yenerek ligde 5 maç sonra kazanan ve sergilediği futbolla da umut veren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni hedefi belirledi. Bordo-mavililer, ligde sırasıyla deplasmanda Pendikspor, iç sahada Adana Demirspor, hemen ardından dış sahada Alanyaspor ile kendi evlerinde yapacakları Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında kayıp istemiyor.





Bu karşılaşmanın ligdeki durumları açısından belirleyici olacağını vurgulayan deneyimli teknik adamın, bordo-mavililerin önceki gün yaptığı idmanda oyuncularına yaptığı konuşmada, "Ligde önümüzdeki 5 maçtan kayıpsız ayrılırsak 15 puan eder. Bizim hem sıralamada hem de moral olarak yukarıya çekecek. Peş peşe kayıplar sonrası Hatay karşısındaki galibiyet kendinize inanırsanız neler yapabileceğinizin göstergesi. 5 maç kayıptan sonra toparlanmak büyük takım refleksidir. Kendinize inanarak devam edin" dediği ifade edildi.





Avcı, bu periyotta Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le oynanacak çeyrek final maçının da Avrupa'ya giden en kestirme yol olması açısından önemini vurguladı.















