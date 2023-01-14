Avcı'dan takıma güven konuşması

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında akşam saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak.

"Son düdüğe kadar devam"

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de bugün sahalarında yapacakları Başakşehir maçı öncesi takımla yaptığı değerlendirme toplantısında oyuncularına moral-motivasyon aşıladı. Son maçlarda alınan sonuçların taraftarlar ve camia kadar kendilerini de üzdüğünün altını çizen deneyimli teknik adamın, "Ancak geçen sezon şampiyon olan da biziz. İşler bazen istediğiniz gibi gitmeyebilir ama bu, hep öyle gidecek demek de değildir. Kesinlikle pes etmek diye bir şey yok. Son maçın son düdüğüne kadar devam edeceğiz. Birkaç sonuçla pes edecek takım değiliz. Kendinize inanın, neler yaptığınızı, neler başardığınızı hatırlayın ve bu anlayışla mücadele edin" dedi.

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Hafta içi yönetimle yaptığı toplantıda, bir anlamda güvenoyu alan Avcı, "Yönetimin, camianın ve taraftarların arkamızda olması bizim için hem güç kaynağı hem de önemli bir moral motivasyon unsuru. Bunu kıymetini bilmeliyiz. Bu güvene layık olmak adına mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Paniğe gerek yok"

Deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, futbolcularından ligde bugün sahalarında oynayacakları Başakşehir maçında asla panik yapmamalarını da isteyerek, "Temkini elden bırakmadan ancak cesur tarzda bir futbol sahaya koymalıyız. Hemen gol bulacağız diye telaşa kapılmaya gerek yok. Sahada akılcı ve ne yaptığını bilen bir futbol ortaya koymanızı istiyorum. Herkes oyun planına ve taktik anlayışa sadık kalmalı. Rakibin açığını bulduğunuz anda da bunu değerlendirmelisiniz. Taraftarımız önünde yapacağımız bu karşılaşmada kazanmamak için bir neden göremiyorum. Çıkın ve herkese kendinizi yeniden ispat edin" ifadelerini kullandı.

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