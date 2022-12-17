Abdullah Avcı: Yaptık yine yaparız

Yeni sezonun geride kalan 14 haftasında oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ve topladığı 23 puanla klasmanda 7. sırada bulunan Trabzonspor, zirve yarışının içinde olmak ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

3. etap hazırlıklarına Trabzon'da başlayan ve gelecek hafta evinde Samsunspor ile kupa maçına çıktıktan sonra hafta sonunda da yine evinde zorlu Fenerbahçe maçı ile lige yeniden başlayacak olan bordo-mavililer, bu iki karşılaşmayı da kazanarak hedefine ulaşmak adına yol almak istiyor.

Kadro değişimine lig başladıktan sonra giden ve yaşanan sakatlıklarla önemli eksikliklerin sıkıntısını çeken bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına anlattıklarını idmanlarda da pratik çalışmalarla uygulatıyor.

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"Hazır hale geleceğiz"

Trabzonspor'un geçen sezonu şampiyon olarak tamamladığını hatırlatan Abdullah Avcı, bu sezon da aynı başarıyı yakalayabileceklerini belirterek, "Bu potansiyelimiz var fakat daha çok organize olmalıyız" ifadelerini kullandı. Avcı, "Oyun organizasyonu anlamında önemli yol kat ettik. Lige kadar hazır hale gelmek istiyoruz" diye konuştu.

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