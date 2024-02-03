Abdullah Avcı'nın imha planı hazır

Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarını mercek altına alan teknik direktör Avcı'nın önceliğinin takım savunması olduğu ve hızlı geçişlerle sonuç üretmek adına hamleler yapacağı öğrenildi. Dün maça yönelik yaptığı taktik antrenmanda oyun formasyonunu kazanmak üzerine oluşturan deneyimli teknik adamın hücumda Visca ile Trezeguet'yi kullanacağı, Enis Destan ile de gol arayacağı ifade edildi. Savunmada yaşadığı eksiklikler nedeni ile Mendy'yi stoper olarak değerlendirmesi beklenen Avcı, sahanın her tarafında güçlü bir oyun istedi.