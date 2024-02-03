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Spor

Abdullah Avcı'nın imha planı hazır

Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takım savunmasını güvence altına alarak hızlı geçişlerle sonuç arayacak. Hücumda Visca, Trezeguet ve Enis üçlüsü takımın en önemli kozları olacak.

Ali Kemal Yazıcı
10:52 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer son hazırlıklarını yapıyor.
Bordo-mavililer son hazırlıklarını yapıyor.

Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Son 3 haftada 2 mağlubiyeti beraberlik alan bordo-mavililerde Afrika Kupası'na katılan oyuncuların yanı sıra sakat isimlerin de bulunması sıkıntı oluşturuyor.


Özellikle hücum bölgesinde eksikleri bulunan bordo-mavililerde Mısır Milli Takımı'nın turnuvadan elenmesiyle Trabzon'a dönen Trezeguet'nin Beşiktaş maçında takımdaki yerini alması bekleniyor. Mısırlı oyuncu ile hücum bölgesinde etkinliğini arttırmaya çalışacak bordo-mavililerde tüm planlar kazanmak üzerine yapıldı.





Her bölgede güçlü oyun

Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarını mercek altına alan teknik direktör Avcı'nın önceliğinin takım savunması olduğu ve hızlı geçişlerle sonuç üretmek adına hamleler yapacağı öğrenildi. Dün maça yönelik yaptığı taktik antrenmanda oyun formasyonunu kazanmak üzerine oluşturan deneyimli teknik adamın hücumda Visca ile Trezeguet'yi kullanacağı, Enis Destan ile de gol arayacağı ifade edildi. Savunmada yaşadığı eksiklikler nedeni ile Mendy'yi stoper olarak değerlendirmesi beklenen Avcı, sahanın her tarafında güçlü bir oyun istedi.


Bugün son çalışmasını yapacak olan Trabzonspor, akşam özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.








#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Beşiktaş
#Süper Lig
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