Aboubakar'dan transfer önerisi: Onunla iyi anlaşırım

Beşiktaş'ta yurt içinde ve yurt dışındaki transfer çalışmaları sürüyor. Redmond'un durumuna göre ya iki kanada ya bir kanada transfer yapacak olan Beşiktaş'ta, sol kanat için takım içinden bir öneri geldi.





Kamerunlu golcü Vincent Abubakar yönetime, ülkesinden bir isim önerdi. Sürpriz gelişmeyi sayfalarına taşıyan Kamerun basınından Aactucameroun'daki habere göre; Aboubakar, vatandaşı Karl Toko Ekambi'yi Beşiktaş'ın almasını istiyor. Aboubakar'ın, Ekambi'nin transfer edilmesi için baskısını artırdığı ve "Ekambi ile iyi bir ikili oluruz" dediği ifade edildi.









Gözler Şenol Güneş'te





Beşiktaş yönetiminin bu durumu teknik direktör Şenol Güneş ile görüştüğü ve deneyimli teknik adamın Ekambi'yi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlı takıma imza atma şansının yüksek olduğu ifade edildi.





Bonservisi Lyon'da bulunan tecürbeli futbolcu, devre arasında Rennes'e kiralık olarak gitmişti. Ekambi bu sezon Fransa'da 38 karşılaşmada 9 gol ve 4 asistle oynadı. Ekambi'nin, Lyon ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek.























