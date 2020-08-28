PTT 1.LİG

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu mu? Ümit Özat Adana Demirspor'da mı?

Ümit Özat yeniden Adana Demispor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi. Ümit Özat, geçtiğimiz sezona da Adana Demirspor'un başında göreve başlamış fakat daha sonra görevinden ayrılmıştı. Ümizt Özat'ın sosyal medya paylaşımı ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özat

Ümit Özat

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Geride bıraktığımız sezonda göreve başlayan fakat daha sonra görevinden ayrılan Ümit Özat, yeniden Adana Demispor'ıun başına geçti.

Ümit Özat'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı

Müslüm Gürses'in parçasından atıfta bulunarak açıklama yapan Ümit Özat'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. Tecrübeli hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeyde sen varsın, unutamadım. Beni bu göreve layık gören, Başkanıma, Metin Korkmaz'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da açıkladı

Adan Demirspor'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktör Ümit Özat'ın göreve getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Kulübümüz daha öncede takımımızda görev alan Teknik Direktör Ümit Özat ile bir yıllık anlaşma sağlamıştır.Cüneyt Dumlupınar hocamız Başkanımız Murat Sancak'ın şirketinde Spor Danışmanı olarak görevine devam edecektir."

TFF 1. Lig'de play-off oynayan takımlar Süper Lig'e çıkmak için başvuru yaptı
TFF 1. Lig'de play-off oynayan takımlar Süper Lig'e çıkmak için başvuru yaptı

Süper Lig’de şampiyonlu yaşayan ancak geçen sene ligden düşerek taraftarını üzen Bursaspor, bu sezon TFF 1. Lig’inde mücadele etti. Sezona iyi başlayan Bursapor, 3 puanı silinmesine rağmen pandemi sürecine kadar ilk 3 içinde yer almayı başardı. Ancak pandemi süreciyle birlikte lige verilen ara Bursaspor’u olumsuz etkiledi.Pandemi Bursaspor'a da zarar verdiUzun süre antrenman yapmayan oyuncular, liglerin başlaması kararı ile tekrar bir araya geldi. Ancak özellikle yabancı futbolcular antrenmanlarda çekingen kalınca, süreç Bursaspor için kötü geçti. Ligde son 7 haftada evinde oynayacağı 4 maça seyircisiz çıkan Bursaspor, en büyük avantajından korona virüs sebebiyle yoksun oynadı. Özellikle kendi sahasında oynadığı Boluspor mücadelesinden 1-1 berabere ayrılarak iki puan kaybeden Bursaspor, play-off’lara kalmayı başardı. Adana Demirspor ile oynanan ilk maça yine seyircisinden yoksun çıkan Bursaspor, iyi oynamasına rağmen gol atmayı başaramadı. Pandemi öncesi attığı gollerle takıma büyük katkı sağlayan Seleznov da, pandemi sonrası adeta suskunluğa büründü.Akhisarspor'da zarar gören takımlardanKoronavirüs sürecinden en fazla etkilenen bir diğer takım ise Akhisarspor oldu. Oyuncularında Covid-19 tespit edilen Akhisarspor, Altay deplasmanına eksik kadro çıktı. Yeşil-siyahlı takım takımın süreçten olumsuz etkilenmesi sebebiyle mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.Süper Lig'e yükselmek için başvuruda bulundularHaksız rekabete maruz kaldığını düşünen Bursaspor ile Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etti. Süper Lig’de düşmenin kaldırılması ile hareke geçen iki kulüp, düşen takımların ne kadar etkilendiyse, kendilerinin de o kadar etkilendiğini ifade etti.Adana Demirspor hafta içi Süper Lig'e yükselmek için başvuruda bulunacakArefe günü maç oynadığı için başvurusu yetişmeyen Adana Demirspor da bayram sonrası TFF’ye müracaat edecek. Öte TFF yetkilileri kulüplerin kararına olumlu baktığı öğrenildi.Aleyküm Selam @karagumruk_sk pic.twitter.com/Z1rNekygaI&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020 '21 takımlı Süper Lig' tartışması: Altyapıdaki futbolculara gün doğabilirSüper Lig'in 21. takımı Fatih Karagümrük olduVideo: TFF'den tarihi karar: Bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı

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