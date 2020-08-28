Ümit Özat yeniden Adana Demispor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Geride bıraktığımız sezonda göreve başlayan fakat daha sonra görevinden ayrılan Ümit Özat, yeniden Adana Demispor'ıun başına geçti.

Ümit Özat'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı

Müslüm Gürses'in parçasından atıfta bulunarak açıklama yapan Ümit Özat'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. Tecrübeli hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şeyde sen varsın, unutamadım. Beni bu göreve layık gören, Başkanıma, Metin Korkmaz'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da açıkladı

Adan Demirspor'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktör Ümit Özat'ın göreve getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz daha öncede takımımızda görev alan Teknik Direktör Ümit Özat ile bir yıllık anlaşma sağlamıştır.Cüneyt Dumlupınar hocamız Başkanımız Murat Sancak'ın şirketinde Spor Danışmanı olarak görevine devam edecektir."

Beni bu göreve layık gören, Başkanıma, Metin Korkmaz'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim. — Ümit Özat (@UmitOzatOnline) August 28, 2020