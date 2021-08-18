Marcao, Galatasaray’ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı saldırı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Brezilyalı oyuncunun 5 ila 10 maç arasında bir ceza alması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi Kurulu, dün yaptığı toplantıda Marcao’nun durumunu masaya yatırırken, Brezilyalı oyuncunun geleceği perşembe günü belli olacak. Yönetim, Brezilyalı oyuncunun yapacağı savunma çerçevesinde bir karar alacak. Sözleşme feshini düşünmeyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu kadro dışı bırakacak ve idari para cezası uygulayacak. Brezilyalı oyuncu ise dün sosyal medya hesabı üzerinden bir özür videosu yayınlarken, “GZT Giresunspor maçında gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de bu yüzden beni affedemeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum diyorum çünkü Galatasaray’ı ve kulübün taraftarını çok yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak” dedi.
BEN DE BIR INSANIM
- Futbolun mahremiyeti içerisinde birçok şey yaşadıklarını ve çoğunu kendi içlerinde çözdüklerini dile getiren Brezilyalı oyuncu, “Maalesef önceki gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda, o an ki öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp, iyi bir örnek de oluşturamadım” yorumunda bulundu. Ailesi için yaşayan bir evlat olduğunu belirten Marcao, “Öncelikle Kerem’in anne ve babasından, onların ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem’den çok özür diliyorum. Bana güvenen, bana yatırım yapan, beni geliştiren ve destekleyen tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum” dedi. Marcao son olarak taraftarlardan bir istekte bulundu ve “Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın. Çünkü onlar da bunu hak etmiyor” sözleriyle açıklamasını tamamladı.