Marcao, Galatasaray’ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı saldırı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Brezilyalı oyuncunun 5 ila 10 maç arasında bir ceza alması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi Kurulu, dün yaptığı toplantıda Marcao’nun durumunu masaya yatırırken, Brezilyalı oyuncunun geleceği perşembe günü belli olacak. Yönetim, Brezilyalı oyuncunun yapacağı savunma çerçevesinde bir karar alacak. Sözleşme feshini düşünmeyen sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu kadro dışı bırakacak ve idari para cezası uygulayacak. Brezilyalı oyuncu ise dün sosyal medya hesabı üzerinden bir özür videosu yayınlarken, “GZT Giresunspor maçında gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de bu yüzden beni affedemeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum diyorum çünkü Galatasaray’ı ve kulübün taraftarını çok yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak” dedi.

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