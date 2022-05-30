Ahmet Ağaoğlu TFF'ye isyan etti: "Biz yapacağımız transferleri nasıl planlayacağız?"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyon oldukları sezonu ve bundan sonraki hedefleri hakkında konuştu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler;

-"Pandemi döneminde ivme kaybettik. Farklı faktörler de devreye girdi ve biz o sezon ikinci olduk. Avrupa kupalarına katılamama cezası aldık. Taraftarımız bize sabır gösterdi. Onlara sürekli teşekkür ediyorum"

-"Biz hazırlık kampına Hamsik ve Cornelius dışında tam kadro gittik. Onlar da Avrupa Şampiyonası'na gitmişlerdi."

-"Ülke futbolu çok büyük bir krizin içinde. UEFA'nın açıkladığı raporda tablosu negatif olan 3 ülkeden biriyiz."

-"Yabancı sınırı ile ilgili fikrimizi söyledik. TFF gündemine aldı. İsmini tahmin edersiniz, bir yönetici çok sert bir şekilde bu duruma karşı çıktı!"

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-"Transfer dönemi açıklandı. Yabancı sınırı konusu belirsiz. Harcama limitleri belirlenmedi. Ne zaman belli olacak? Yeni federasyon gelince. Biz o güne kadar ne yapacağız? Mesela Fenerbahçe çok daha erken açacak sezonu"

-"Hocanın bizden talebi 4 mevkii. Bununla alakalı temasta olduğumuz ve halen görüşmeleri devan eden 10-12 futbolcu var."

-"Nwakaeme'ye teklifimizi yaptık onun kararını bekliyoruz"

-"Uğurcan Çakır'ın takımda kalmasından yanayım. Gittiği takdirde o kalibrede bir kaleci almamız gerekiyor. Bonservis rakamı vermeyeceğim. Sonra o rakam üzerinden pazarlık yapmak isteyecekler!"

-"Tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan için geldi"

"Abdülkadir'e Manchester City'den gelen 23 milyon euroluk teklifi reddetmem, hayatımın pişmanlığı. Yusuf'u verdikten 3 gün sonra gelmişti. Onu da satmanın doğru olmadığını düşünmüştüm"

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-"Sivasspor şampiyon olursa büyük sıkıntı yaşarlar. İstanbul'da 3-5 milyon Sivaslı var. Otobüslere binip Sivas'a gitmeleri gerekiyor kutlama yapmak için. Öyle söylüyorlar ya. Herkes şampiyonluğu istediği yerde kutlar!"