​Ahmet Nur Çebi Yeni Şafak’a konuştu​: Sergen’den vazgeçmeyiz

Beşiktaş, hem kendisi hem de rakipleri için oldukça zorlu geçen bir sezonun ardından büyük bir başarıya imza atarak iki kupayı birden müzesine götürdü. Bu başarıda şüphesiz camianın bütün unsurlarının etkisi var. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da dediği gibi, başarıya giden yolda en önemli etken kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin hem motivasyon hem de ekonomik süreci çok iyi yönetmesi oldu. Başkanlık koltuğuna oturduğunda hem ekonomik hem de mental anlamda yıpranmış bir kulüp devralan Çebi, gelinen noktanın sürdürülebilir olması için çaıştklarını söylüyor. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelirlerin doğru kullanılmasından, Sergen Yalçın’ın durumuna kadar bir çok konuya açıklık getirdi.

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İŞİ EHLİNE TESLİM ETTİM

Avrupa futbolundan farklı olarak Türk futbolunda, yöneticilerin ne kadar ön plana çıkmaya çalıştıklarını ve rol kapma yarışında olduklarını uzun yıllardır görürüz. Öyle ki zaman zaman soyunma odalarına giren, teknik direktöre müdahale eden başkan modelleri gördük. Başkan Ahmet Nur Çebi ise, ne Abdullah Avcı ne de Sergen Yalçın döneminde böyle bir konuyla gündem olmadı. Bu yönüyle de takdir toplayan Başkan Çebi’ye yönetim tarzını sorduk. Kendisinin işinin hedef belirlemek olduğunu dile getiren Beşiktaş Başkanı, “Benim kimsenin işine karışmak ve rol kapmak gibi bir durumum hiç olmadı. Böyle bir şey benim tarzım da değil. Ben camianın lideri olarak işinin ehli olan insanlara işi teslim ederim. Onlara işlerini rahat yapabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalışırım. Sadece gidilecek hedefler belirlerim ve o hedeflere giderken kontrol noktasında müdahil olurum. Doğrusu da budur. Bu modelle, başarı geliyor” ifadelerini kullandı.

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HOCAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ

Beşiktaş, ligde şampiyonluk mücadelesi verirken, kamuoyunu meşgul eden konulardan birisi Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sözleşmesi idi. Siyah-beyazlı takım ile sezon sonu itibariyle anlaşması sona eren başarılı teknik adamın akıbeti hep merak edildi. Gerek başkan Çebi’yi gerekse Yalçın’a bu konu soruldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu konuda her gelen soruya, “Hoca sözleşmeyi istediği gibi doldurabilir” cevabını verdi. Konu, bugünlerde de yine sıcak gündem. İki taraf da yeni anlaşma konusunda problem olmadığını dile getirirken, Başkan Ahmet Nur Çebi bu konuya noktayı şöyle koydu; “Sergen Hoca ile çalışma konusunda daha önce ne dediysem bugün de aynı noktadayım. Ben sözlerimin her zaman arkasındayım. Sadece bu konunun çok fazla gündeme getirilmesini art niyetli buluyorum. Tabi ki gündem oluyor, sizler de kamuoyunun merakını gidermek adına sormak zorunasınız ama hocamızla ilgili hiçbir problem yok. Kendisi ile uzun yıllar inşallah birlikte çalışacağız. Kendisinden vazgeçmeyiz.”

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HEP BİRLİKTE DAHA YUKARI

Kulüplerimizin en büyük problemlerinden birisi de sürdürülebilir başarıyı yakalayamamak. Gerek Süper Lig’de gerekse Avrupa’da saman alevi gibi çıkışlar yakalayan kulüplerimiz, bunun devamını pek getiremiyor. Sürdürülebilir sportif başarı ve sürdürülebilir ekonomik yapı Ahmet Nur Çebi’nin göreve gelirken en büyük vaatlerinden biriydi. Bu konuda büyük bir hassasiyetleri bulunduğunu dile getiren Beşiktaş Başkanı Çebi, “Sürdürebilir sportif ve ekonomik başarı, sürdürülebilir yapı bizim en temel hedeflerimiz. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım bu konuda çok hassas. Camiamızdan da şunları rica ediyorum; Bu zamana kadar yaptıkları maddi manevi destekleri bundan sonra da esirgemesinler. ‘Bırakmam seni’ kampanyası ile yaktığımız ateş hiç sönmesin. Bu camia hepimizin. Camiamızı hep birlikte daha yukarılara taşıyabilmemiz için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CAMİAMI ŞAMPİYONLUĞA İNANDIRDIM

Sezona çok da iyi girmeyen, ardı ardına UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne ön eleme turlarında veda eden Beşiktaş’ta, Süper Lig serüveni de pek iyi gitmiyordu. Caimada karamsar bir hava eserken, Başkan Ahmet Nur Çebi, “Biz şampiyon olacağız” dedi. Siyah-beyazlı takımın doğal şampiyonluk adayı olmasının yanı sıra Başkan Çebi’ye, bunu söylettiren hislerini sorduk. Camiayı motive halde tutmanın kendisinin görevlerinden biri olduğunu söyleyen Çebi, “Ben camia lideriyim. Lider olarak başından beri şampiyonluğa inandım. Bu inancı camiama da inandırmak zorundaydım. O yüzden asla bu inançtan vazgeçmedim. Şampiyonluğa inandım. En başından beri her platformda ‘Biz şampiyon olacağız’ dedim. Sezonun sonunda şampiyonluğu hep birlikte başardık” diye konuştu.

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