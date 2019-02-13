Ajaxlıları Real Madrid maçında çıldırtan karar: Gol iptal edildi

Ajax ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ev sahibi ekibin golü VAR'dan gelen uyarı sebebiyle iptal edildi.
Arjantinli oyuncu Tagliafico'nun attığı golü, VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sloven hakem Skomina pozisyonu tekrar inceledi ve ofsayt kararı verdi.
Tekrar görüntülerini izleyen Ajaxlılar pozisyonda ofsayt olmadığını iddia ederken sayılmayan golleri sebebiyle adeta çılgına döndü.
Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde VAR sistemi ile golü geçersiz sayılan ilk takım oldu.
İlk yarı boyunca Real Madrid kalesini abluka altına alan Hollanda temsilcisi devreye golsüz eşitlikle girdi.
Sloven hakem Skomina ofsayt gerekçesiyle Ajax'ın golünü iptal etti. pic.twitter.com/7o9DatWhK2
Sloven hakem Skomina ofsayt gerekçesiyle Ajax'ın golünü iptal etti. pic.twitter.com/7o9DatWhK2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Şubat 2019
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