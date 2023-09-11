Al Musrati için kritik hafta

Al Musrati bu sezon 6 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.
Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Braga forması giyen Al-Musrati yer alıyor.
Libyalı orta saha oyuncusunun temsilcisi Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün İstanbul'da beklenen Al Musrati'nin temsilcisiyle sözleşme şartları konusunda anlaşmaya çalışacak.
Sportif direktör Mario Branco da 27 yaşındaki futbolcu için Braga yönetimiyle temas halinde.
Fenerbahçe, Al Musrati için 8 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Braga'nın minimum 15 milyon euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.