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Spor

Al Musrati için kritik hafta

Fenerbahçe yönetimi, Braga'nın Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati'nin menajerini İstanbul'a davet etti.

10:24 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Al Musrati bu sezon 6 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

Al Musrati bu sezon 6 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

Orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında Braga forması giyen Al-Musrati yer alıyor.


Libyalı orta saha oyuncusunun temsilcisi Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün İstanbul'da beklenen Al Musrati'nin temsilcisiyle sözleşme şartları konusunda anlaşmaya çalışacak.


Sportif direktör Mario Branco da 27 yaşındaki futbolcu için Braga yönetimiyle temas halinde.


Fenerbahçe, Al Musrati için 8 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Braga'nın minimum 15 milyon euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.






#Fenerbahçe
#Al Musrati
#Braga
3 saat önce
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