Al Musrati için kritik hafta

Fenerbahçe'de hedef Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst üste oynayacağı 7 maçlık zorlu periyotta hedef, ligde liderlik koltuğunu bırakmamak ve Konferans Lig gruplarında da 2'de 2 yaparak grup lideri olmak.