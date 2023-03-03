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Spor

Alanya'da Ömer Ali Şahiner'e büyük tepki: Herkes sebebini sorguladı

Alanyaspor'un Başakşehir'i konuk ettiği maçta Ömer Ali Şahiner'e tribünler tepki gösterdi. İzleyenlerin anlamlandıramadığı olayın perde arkası ortaya çıktı.

20:35 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ömer Ali Şahiner - Başakşehir

Ömer Ali Şahiner - Başakşehir

Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçında konuk ekibin futbolcusu Ömer Ali Şahiner'e büyük tepki gösterild. Topu her ayağına aldığında ıslıklanan oyuncuyla ilgili gösterilen bu tepki anlamlandırılamadı. Ancak olayın perde arkası ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçta Başakşehir adına golü atan Ömer Ali Şahiner, taraftarların tepkisini çekecek hareketlerde bulunmuştu. Alanyasporluları sinirlendiren oyuncu, sonrasında oyundan atılmıştı. Şahiner'in attığı gol öncesinde faul tespit edilmiş ve VAR atılan golü iptal ettirmişti.

Öte yandan Alanyaspor'da teknik direktör Farioli'nin ayrılığı sonrasında Ersun Yanal, Akdeniz ekibinin başında ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.






#Alanyaspor
#Başakşehir
#Ömer Ali Şahiner
1 saat önce
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Alanya'da Ömer Ali Şahiner'e büyük tepki: Herkes sebebini sorguladı
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