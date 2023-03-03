Alanya'da Ömer Ali Şahiner'e büyük tepki: Herkes sebebini sorguladı

Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçında konuk ekibin futbolcusu Ömer Ali Şahiner'e büyük tepki gösterild. Topu her ayağına aldığında ıslıklanan oyuncuyla ilgili gösterilen bu tepki anlamlandırılamadı. Ancak olayın perde arkası ortaya çıktı.