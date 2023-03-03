Alanya'da Ömer Ali Şahiner'e büyük tepki: Herkes sebebini sorguladı

Ömer Ali Şahiner - Başakşehir
Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçında konuk ekibin futbolcusu Ömer Ali Şahiner'e büyük tepki gösterild. Topu her ayağına aldığında ıslıklanan oyuncuyla ilgili gösterilen bu tepki anlamlandırılamadı. Ancak olayın perde arkası ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon oynanan maçta Başakşehir adına golü atan Ömer Ali Şahiner, taraftarların tepkisini çekecek hareketlerde bulunmuştu. Alanyasporluları sinirlendiren oyuncu, sonrasında oyundan atılmıştı. Şahiner'in attığı gol öncesinde faul tespit edilmiş ve VAR atılan golü iptal ettirmişti.
Öte yandan Alanyaspor'da teknik direktör Farioli'nin ayrılığı sonrasında Ersun Yanal, Akdeniz ekibinin başında ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.