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Alanyaspor-Beşiktaş

Alanyaspor-Beşiktaş

16:2218/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç, 1-1 eşitlikle sona ermişti.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç, 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa yolunda üçüncülük avantajını korumak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor'a konuk olacak. GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayımlanacak.


Beşiktaş'ta anneannesi vefat ettiği için özel izinli olan Gedson Fernandes ile sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu, bu maçta forma giyemiyor.


Muhtemel 11'ler

Alanyaspor:
Ertuğrul, Aiti, Lima, Fatih, Richard, Janvier, Hadergjonaj, Yusuf, Hwang, Cordova, Sporar.
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Salih, Rashica, Mustafa, Rafa Silva, Immobile






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