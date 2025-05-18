Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1 (ÖZET)

Avrupa yolunda üçüncülük avantajını korumak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor'a konuk oldu. GAİN Park Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.





Ev sahibi ekip 40. dakikada Ui-Jo ile öne geçti. Siyah-beyazlılar bu gole 73. dakikada Rafa Silva ile karşılık verdi.





Beşiktaş'ta anneannesi vefat ettiği için özel izinli olan Gedson Fernandes ile sakatlıkları bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu, bu maçta forma giyemedi.





Bu sonucun ardından üçüncülüğü Samsunspor'a kaptıran Beşiktaş puanını 59, Alanyaspor ise 39 yaptı.





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Maçın önemli dakikaları





15. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Immobile'nin ceza yayına çıkardığı topu, Rafa Silva kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.





40. dakikada Alanyaspor öne 1-0 geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Özdemir'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Hwang, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.





Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.





51. dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Cordova ceza sahasına içerisine gönderdiği topta arka direkte topla buluşan Hwang’ın vuruşunda Svensson topu kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.





71. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Sol taraftan gelişen Beşiktaş atağında Muçi'nin ortasında topla buluşan Rafa Silva’nın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş fileleri havalandırdı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı: 1-1





Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.























