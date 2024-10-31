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Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13:1331/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Anadolu Efes galibiyet istiyor.
Anadolu Efes galibiyet istiyor.

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, son maçında Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu. Peki, Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek.


ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uber Arena'da oynanacak olan Alba Berlin - Anadolu Efes maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.


Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, son maçında Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.


Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 karşılaşmada temsilcimizin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.




#Anadolu Efes
#Alba Berlin
#THY Euroleague

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