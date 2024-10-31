THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, son maçında Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu. Peki, Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek.
ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Uber Arena'da oynanacak olan Alba Berlin - Anadolu Efes maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma S SPORT ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, son maçında Barcelona'ya 97-88 mağlup oldu.
Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 karşılaşmada temsilcimizin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.