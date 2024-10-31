Alba Berlin - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 76-67'lik skorla kazanarak organizasyona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Bologna'da 16 sayıyla Isaia Cordinier oldu. Anadolu Efes'te ise Daniel Oturu 14 sayıyla oynadı. Bologna - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.