Sörloth depremi: Leipzig Trabzonspor'a 26 milyon Euro ödeyecek

Geçen sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth’un Trabzon’a dönmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı. Norveç Milli Takım kampından sonra Trabzon’a dönmeyen golcü oyuncu için bordo-mavili kulüpten yazılı bir açıklama geldi. Bu açıklamayla transfer görüşmelerinin yapıldığı da ortaya çıkmış oldu. Trabzon’a dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Futbolcumuz Sörloth için Leipzig Kulübü’nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

26 milyon Euro

Açıklamada ayrıca, kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için sürecin devam ettiği vurgulanırken, Norveçli golcünün Bundesliga ekibi Leipzig ile her konuda anlaştığı ve 5 senelik sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. Bir başka bilgiye göre; Sörloth’a yıllık 6.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiği öğrenilen Leipzig’in sözleşme feshi içinde Trabzonspor Kulübü ile 26 milyon Euro’ya anlaştığı belirtildi. Bu rakam üzerinden Crystal Palace kulübüne 10 milyon Euro vermeyi taahhüt eden bordo-mavili kulübün kasasına, 16 milyon Euro’nun yüzde 30’u girecek. Diğer yüzde 70’lik tutarında Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği bankalara olan kredi borcundan düşülecek.

Herkes soyunma odasına gitti o sahada idman yaptı Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Gaziantep'i 3-1 yendi. Sarı kırmızılılarda oynanan oyun taraftarları oldukça mutlu ederken maç sonunda dikkat çeken bir olay yaşandı. Futbolcuların soyunma odasına girdiği esnada Galatasaraylı Linnes yeşil sahada kaldı ve idman yapmaya başladı. Basın mensuplarını şaşırtan gelişme sonrasında Norveçli futbolcunun kendisi için hazırlanan özel sprint çalışmasını uyguladığı öğrenildi.Martin Linnes'in herkes soyunma odasındayken çalışma yapması sosyal medyada büyük ilgi gördü.



