Sörloth gidiyor: İşte Trabzonspor'un kasasına girecek rakam

Geçen sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth’un Trabzon’a dönmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı.

Norveç Milli Takım kampından sonra Trabzon’a dönmeyen golcü oyuncu için bordo-mavili kulüpten yazılı bir açıklama geldi. Bu açıklamayla transfer görüşmelerinin yapıldığı da ortaya çıkmış oldu. Trabzon’a dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Futbolcumuz Sörloth için Leipzig Kulübü’nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir. Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ediyor” ifadelerine yer verildi.





26 milyon Euro

Açıklamada ayrıca, kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için sürecin devam ettiği vurgulanırken, Norveçli golcünün Bundesliga ekibi Leipzig ile her konuda anlaştığı ve 5 senelik sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. Bir başka bilgiye göre; Sörloth’a yıllık 6.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiği öğrenilen Leipzig’in sözleşme feshi içinde Trabzonspor Kulübü ile 26 milyon Euro’ya anlaştığı belirtildi. Bu rakam üzerinden Crystal Palace kulübüne 10 milyon Euro vermeyi taahhüt eden bordo-mavili kulübün kasasına, 16 milyon Euro’nun yüzde 30’u girecek. Diğer yüzde 70’lik tutarında Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği bankalara olan kredi borcundan düşülecek.

Ahmet Ağaoğlu gelen teklifleri açıkladı: Sörloth'u ciddi şekilde istiyorlar Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda soruları yanıtladı. Kulüp gündemine ilişkin merak edilenleri cevaplayan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Oyuncular geçen yıllardaki gibi gelmediler""Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor. Zaten iki hafta verebildik. Oyuncuların performansı da gayet iyi durumda, geçen yıllardaki gibi gelmediler. Maç oynayacak duruma çok yakınlar.""B Ligi çok önemli""Koronavirüs yüzünden oyunculara sezonda 3 kere yükleme yapılması gerekiyor. Bunu kaldırabilecek oyuncu var kaldıramayacak oyuncu var. Bu yüzden B Ligi çok önemli. Rezerv Lig'in kurulmasında Hamit Altınop'un çok büyük katkısı var. Süper Lig kulüpleri, Rezerv Lig'in ekmeğini çok ciddi şekilde yiyecekler."Türkiye'de maçlar seyircili oynanacak"Bir kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor""Şampiyonluğun kaçmış olması hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Başakşehir son 5 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde ve bunun 4'ünü kaybettiler. Pandemi sonrası 8 maçımız vardı, şimdi 40 maçımız var. Bir kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor. Onun devamlılığı sürekliliği var.""Sürdürülebilir bir başarı için bizim 3-4 seneye ihtiyacımız var""Biz yönetime geldiğimizde şunu açık ve net ifade ettik. Sağlıksız ekonomik yapı, gelirlerinin 5 katı kadar borçlanmış, senelik kur farkı ve faiz gideri gelirinin iki katı olan bir ekonomik yapı. Ve aynı zamanda son 10 senedir hiçbir şekilde zirve mücadelesi verememiş, 8 seneye yakın Türkiye Kupasını alamamış bir Trabzonspor... 'Sürdürülebilir bir başarı için 3 - 4 seneye ihtiyacımızı var' dedik. Bu bizim ağzımızdan çıkan laf. Ama şunu da ifade ettik. sakın bu 3 - 4 sene içinde zirve yarışını arkasında kalacağı, yer almayacağı şeklinde algılanmasın. Sürdürülebilir bir başarı, finansal program için bizim 3-4 seneye ihtiyacımız var. Ama bu 3-4 senede zirve yarışının içinde olacak. Bu bizim 2. senemiz. 2. senede zirve yarışına girdiğimiz anda ve onu da son 6 haftada puan kayıplarıyla girdiğimiz yerde bunun ciddi sportif başarısızlık algılanması çok sağlıklı bakış açısı değil. Kamuoyuna bunu bu şekilde empoze etmeye çalışanlar var. Onların niyetlerini ve düşüncelerini çok iyi biliyoruz.""Kolay kolay her hocaya nasip olmaz""Newton, Chelsea’da çok büyük isimlerin yardımcılığını yapan, deneyimi, birikimi bir hayli fazla olan hoca. Çeşiti nedenlerden dolayı İngiltere’de bu şansı yakalamamış. Ama bizde geçirdiği zaman süresi içinde, kendisini de yakından tanıma fırsatı bulduk. Yönetim kurulu olarak biz, hocanın başarılı olacağına inancımızdan dolayı kendisine bu görevi verdik. Ama tabi kupa final maçı da önemli göstergeydi. Onu da göz ardı etmek mümkün değil. O maçı da bana göre oldukça başarılı şekilde yönetti. Kolay kolay her hocaya nasip olmaz. 2 maç, 2 galibiyet ve 1 kupa..."Harcama limiti polemiği"Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bunda hesaplanamayacak bir durum yok.""Sörloth ve Uğurcan'a teklifler var""Şu ana kadar Uğurcan Çakır ve Sörloth için teklif geldi. Ekuban'a teklif gelmedi. Sörloth'u da ciddi bir şekilde Leipzig istiyor. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz."Alaxeander #Sörloth, Süper Lig'den sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol kralı oldu 🔥Süper Lig: 24 [⚽]🔥Türkiye Kupası: 7 [⚽} pic.twitter.com/Z5Xh9rUAkI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 29, 2020 "Sadece Trabzonspor ve Galatasaray açıklıyor""Bize 'Sörloth ne kadar maaş alıyor' diye soruyorlar. Biz KAP'a bildirdik. Niye soruyorsunuz? 1.5 milyon euro ödüyoruz. Zaten yaptığı transferleri en ince ayrıntısına kadar açıklayan iki kulüp var, Galatasaray ve Trabzonspor...""Size mi soracağız kimi, ne kadara satacağımızı?""Biz Sörloth'u alırken, o gün 'Bu oyuncuyu almayın' diyenler, bugün 'Sakın bu oyuncuyu satmayın' diyorlar. Size mi soracağız kimi, ne kadara satacağımızı? Sörloth buraya gelirken sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler vardı...""Herkes kiralama formülü üzerinde duruyor""Trabzonspor her sene bir oyuncuyu ya yetiştirerek, ya da geliştirerek satmak zorunda. İngiltere'de 4-5 kulüp hariç hiçbiri transfere sıcak bakmıyor. Herkes kiralama formülü üzerinde duruyor..."Video: Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü

