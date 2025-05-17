Aliağa Petkimspor 86-95 Bursaspor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-86 mağlup etti. Bu sonucun ardından 13 galibiyete ulaşan yeşil-beyazlılar 7. sırada yer aldı.
Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelen Aliağa Petkimspor rakibine 86-95 yenildi.
Konuk Bursaspor maça etkili başladı ve ilk çeyreği 18-28 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Aliağa Petkimspor soyunma odasına 43-42 önde girdi.
Bursaspor üçüncü çeyrekte bir kez daha üstünlüğü sağladı ve final periyoduna 61-70'lik skorla gidildi. Son çeyrekte de hata yapmayan yeşil-beyazlılar, İzmir'de 95-86 kazanmasını bildi.