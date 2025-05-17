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Aliağa Petkimspor 86-95 Bursaspor

Aliağa Petkimspor 86-95 Bursaspor

17:5617/05/2025, Cumartesi
AA
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-86 mağlup etti. Bu sonucun ardından 13 galibiyete ulaşan yeşil-beyazlılar 7. sırada yer aldı.

Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelen Aliağa Petkimspor rakibine 86-95 yenildi.


OYUNCU SAYILARI:
Aliağa Petkimspor:
Van Beck 9, Tyree 14, Echenique 14, Dotson 3, Selim 1, Aldridge 8, Karahan 15, Russell 14, Williams 6, Yavuz 2, Kılıçarslan
Bursaspor:
Grantham 20, Dejulius 16, Michineanu 8, Sarper 11, Gavrilovic 5, Brown 20, Berkay 7, Sharma 8, Ömer

PERİYOT SONUÇLARI:
1'inci periyot:
18-28
Devre:
43-42
3'üncü periyot:
61-70

Konuk Bursaspor maça etkili başladı ve ilk çeyreği 18-28 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Aliağa Petkimspor soyunma odasına 43-42 önde girdi.


Bursaspor üçüncü çeyrekte bir kez daha üstünlüğü sağladı ve final periyoduna 61-70'lik skorla gidildi. Son çeyrekte de hata yapmayan yeşil-beyazlılar, İzmir'de 95-86 kazanmasını bildi.






#Bursaspor
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