BUNDESLİGA

Almanya Bundesliga'da 2 maçta 14 gol

Almanya Bundesliga'nın 10'uncu haftasında oynanan Eintracht Frankfurt - Bayern Münih ve RB Leipzig - Mainz 05 müsabakaları gol düellolarına sahne oldu.

Haber Merkezi DHA
Leipzig'in Mainz'i 8-0 yendiği maçta Werner hat trick yaptı.

Leipzig'in Mainz'i 8-0 yendiği maçta Werner hat trick yaptı.

Haftanın önemli maçında Eintracht Frankfurt, kendi sahasında Bayern Münih'i 5-1'lik skorla mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Dev rakibinin 9'uncu dakikada Jerome Boateng'in atılmasıyla 10 kişi kalmasını fırsat bilen Eintracht Frankfurt, 25'te Kostic, 33'te Sow, 49'da Abraham, 61'de Hinteregger ve 85'te Paciencia ile rakip ağlara 5 gol gönderdi. Bayern Münih'in tek golü ise 37'nci dakikada Robert Lewandowski'den geldi.

Leipzig'den 8 gol
Aynı saatte oynanan RB Leipzig - Mainz 05 karşılaşması da bol gole sahne oldu. Leipzig, 8-0'lık skorla rakibini rahat geçerken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Sabitzer, 30, 48 ve 87'de Werner, 35'te Nkunku, 39'da Halstenberg, 44'te Poulsen ve 50'de Mukiele kaydetti.

  • Bu sonuçlarla birlikte RB Leipzig 18 puan, Bayern Münih 18 puan, Frankfurt 17 puan ve Mainz 9 puanla haftayı kapattı.


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