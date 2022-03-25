Almanya'nın gözdesi Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı

A Milli Takımımız, Almanya ile girdiği Salih Özcan rekabetini kazandı.

Son günlerde adı Almanya ve Türk Milli takımı için geçen Salih Özcan, merak edilen kararını duyurdu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu milli takım tercihini Ay-Yıldızlı formadan yana kullandı.

Salih Özcan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyiyor. Bu sezon takımıyla 28 resmi maça çıkan oyuncu 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Defansif özellikleri kuvvetli bir orta saha oyuncusu olan Özcan'ın tercihi öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüştüğü ve fikir aldığı belirtildi.

Öte yandan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalya maçının kadrosuna alındığı ve hazırlık maçında forma giyeceği açıklandı.

Salih Özcan'ın açıklamaları şöyle;

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