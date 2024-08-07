|
Spor

Alper Uludağ imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı transfer etti.

17:05 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Alper Uludağ yeni takımının formasını giydi.
Alper Uludağ yeni takımının formasını giydi.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen 33 yaşındaki Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.


Törende konuşan tecrübeli futbolcu, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, "Ben de bu önemli yolda kulübün bir parçası olmaktan çok çok gururluyum. İnşallah elimden geleni yapacağım" dedi. Zorluklara alışkın biri olduğunu dile getiren Uludağ, "İnşallah bu zorluklara da en güzel şekilde cevap vereceğimi umuyorum. İnşallah öyle olur. Sakatsız, belasız bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis de transferin hayırlı olmasını diledi.


Konuşmaların ardından Uludağ, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.


Belçika'da futbol serüvenine başlayan tecrübeli futbolcu, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinde de forma giymişti.





#Sakaryaspor
#Alper Uludağ
#1. Lig
20 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BEKÇİ ALIMI 2024 AĞUSTOS AYI AÇIKLAMALAR: Bekçi alımı ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler?