Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altınordulu Hüseyin'e sürpriz talip

Altınordulu Hüseyin'e sürpriz talip

17:0219/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Hüseyin Bulut'un güncel piyasa değeri 175 bin euro.
Hüseyin Bulut'un güncel piyasa değeri 175 bin euro.

2. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, Altınordu forması giyen kanat oyuncusunu Hüseyin Bulut'u renklerine bağlamak istiyor.

Altınordu'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin Bulut'a aynı ligde mücadele eden Batman Petrolspor'un talip olduğu öğrenildi. Kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 15 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi sol kanat oyuncusunun cazip bir teklif gelmesi halinde yuvadan uçabileceği belirtildi.


Ligde penaltıdan 3 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu diğer gollerinin 8'ini ayakla, 4'üncü ise kafayla attı. Hüseyin, ligdeki son golünü Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda penaltıdan Batman Petrolspor filelerine göndermişti.


Finalde 1'inci Lig biletini Vanspor'a kaptıran Batman temsilcisi yeni sezonda da Altınordu ile birlikte Beyaz Grup'ta yer alacak.




#Batman Petrolspor
#Altınordu
#Hüseyin Bulut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları: Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı