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Anadolu Efes'te iki yıllık imza

Anadolu Efes'te iki yıllık imza

13:0831/05/2025, Cumartesi
AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes ile Mersin Spor, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Anadolu Efes oyuncusu Ercan Osmani (24), bir pozisyonu sayı ile tamamladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes ile Mersin Spor, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Anadolu Efes oyuncusu Ercan Osmani (24), bir pozisyonu sayı ile tamamladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, milli basketbolcu Ercan Osmani ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Ercan Osmani, 2 sezon daha Anadolu Efes'te" ifadeleri kullanıldı.


Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 müsabakada ortalama 18 dakika 39 saniye süre alan 26 yaşındaki uzun forvet, 8,59 sayı, 4,1 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde ise 39 karşılaşmada 16 dakika 35 saniye sahada kaldı. Ercan, bu kulvarda 6,5 sayı, 2,9 ribaunt ve 1 asist ortalamayla oynadı.

#Anadolu Efes
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