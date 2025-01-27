Anderson Talisca İstanbul'a geldi: Formayla taraftarların karşısına çıktı

30 yaşındaki hücum oyuncusu sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için bugün İstanbul'a geldi.

Eşi ve çocuklarıyla gelen Anderson Talisca, 94 numaralı çubuklu formayı giyerek poz verdi. Yıldız isim daha sonrasında kendisini bekleyen taraftarların yanına gitti.