Anderson Talisca İstanbul'a geldi: Formayla taraftarların karşısına çıktı

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, başarılı oyuncuya yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı.
30 yaşındaki hücum oyuncusu sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için bugün İstanbul'a geldi.
Eşi ve çocuklarıyla gelen Anderson Talisca, 94 numaralı çubuklu formayı giyerek poz verdi. Yıldız isim daha sonrasında kendisini bekleyen taraftarların yanına gitti.
Atatürk Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar Talisca'ya yoğun ilgi gösterdi. Brezilyalı, taraftarları selamladıktan sonra kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Brezilyalı futbolcu, 2016-17 ile 2017-18 sezonları arasında Beşiktaş formasını terletmişti. Başarılı futbolcu, Süper Lig kariyerinde toplamda 55 maça çıkarken 27 gol atıp9 asistlik performans sergiledi.