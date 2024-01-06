Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün Ankaragücü'nün konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.





Sezonun 9. haftasında oynanan Alanyaspor maçıyla takımın başına gelen ve bordo-mavili takımla ikinci dönemine başlayan Abdullah Avcı, şu ana kadar ligde çıktığı 9 maçta sadece 1 yenilgi görürken 5 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adamla çıktığı 5 deplasmanda ise yenilgi yüzü görmezken 3 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ligdeki son 3 maçında da yenilgi yüzü görmedi.





Bordo-mavililer, bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak hem üçüncü sıradaki yerini korumak hem de Avcı ile dış sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.









Trabzonspor'da 7 eksik var





Karşılaşmanın son çalışmasını dün tamamlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.









📝 MKE Ankaragücü maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/KpGj5yJjyb — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 5, 2024





77.randevu





İki takım arasında bugüne kadar oynanan 76 karşılaşmanın 41'ini Trabzonspor, 16'sını ise Ankaragücü kazanırken, 19 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda Ankaragücü kalesine 124 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü.















