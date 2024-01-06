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Spor

Fırtına Ankara'da çifte hedef peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'de bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılarak hem üçüncü sıradaki yerini korumak hem de teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda yakaladıkları yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:34 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer maç hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer maç hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün Ankaragücü'nün konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Sezonun 9. haftasında oynanan Alanyaspor maçıyla takımın başına gelen ve bordo-mavili takımla ikinci dönemine başlayan Abdullah Avcı, şu ana kadar ligde çıktığı 9 maçta sadece 1 yenilgi görürken 5 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adamla çıktığı 5 deplasmanda ise yenilgi yüzü görmezken 3 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, ligdeki son 3 maçında da yenilgi yüzü görmedi.


Bordo-mavililer, bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak hem üçüncü sıradaki yerini korumak hem de Avcı ile dış sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.



Trabzonspor'da 7 eksik var

Karşılaşmanın son çalışmasını dün tamamlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.




77.randevu

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 76 karşılaşmanın 41'ini Trabzonspor, 16'sını ise Ankaragücü kazanırken, 19 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda Ankaragücü kalesine 124 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Ankaragücü
32 dakika önce
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