Spor ÖZET | Antalyaspor - Ankaragücü 0-2
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ÖZET | Antalyaspor - Ankaragücü: 0-2

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Jese Rodriguez ve 90+11. dakikada Ali Sowe kaydetti. Bu skorla Antalyaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ankaragücü'nün yenilmezlik serisi ise 5 maça çıktı. Antalyaspor-Ankaragücü maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor Ankaragücü 0-2 maç özeti izle: Süper Lig maç özetleri
Futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Jese Rodriguez ve 90+11. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 16'ya yükseltti. Antalyaspor ise 16 puanda kaldı. Gelecek hafta Ankaragücü sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak.

Antalyaspor-Ankaragücü maç özeti

  • 7. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası çağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
  • 11. dakikada Sowe'nin altıpas üzerinden şutunda top dışarıya çıktı.
  • 30. dakikada Wright'in ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
  • 32. dakikada Fernando, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü topu kontrol etti.
  • 44. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasıyla topla buluşup ceza alanına giren Luiz Adriano'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.
  • 45 4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
  • Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
  • 62. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Luiz Adriano'nun şutunda, meşin yuvarlak ön direğe çarpıp dışarıya çıktı.
  • 64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazda ilerleyen Malcuit, oyuna yeni giren Jese'yi topla buluşturdu. Jese, ceza alanında kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
  • 86. dakikada Wright'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
  • 90+8. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Zahid'in pasında topla buluşup ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2.
  • Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.

Antalyaspor-Ankaragücü maçının özeti

Antalyaspor-Ankaragücü maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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