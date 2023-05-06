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Spor

Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'de bugün oynanacak Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Hakan Ceylan görev alacak.

15:58 . 6/05/2023 Cumartesi
IHA
İzmir bölgesi hakemlerinden Hakan Ceylan

İzmir bölgesi hakemlerinden Hakan Ceylan

Süper Lig’in 33. haftasında bugün oynanacak iki karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı.


Antalyaspor saat 19.00’da Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını, Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.


Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR’da ise Suat Arslanboğa ve Ali Saygın Ögel bulunacak.


Adana Demirspor-Alanyaspor'a Alper Ulusoy

Günün diğer karşılaşmasında Adana Demirspor, saat 21.00’de evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.


Maçın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR olarak Neslihan Muratdağı ve Erdem Bayık eşlik edecek.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Antalyaspor
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