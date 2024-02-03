Fenerbahçe Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor’a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe’de bugün yeni transferlerin sahada olması bekleniyor. Kanarya’da tedavisi devam eden Fred ve Afrika Kupası'nda bulunan Osayi Samuel dışında eksik bulunmuyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Corendon Airlines Park stadyumunda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00'dabaşlayacak.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ANTALYASPOR
Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Saric, Bytyqi, Buksa
FENERBAHÇE
Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe’nin yeni transferi Çağlar Söyüncü teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giyecek.
FRED, BECAO VE OSAYİ-SAMUEL DIŞINDA EKSİK YOK
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred ve Becao'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel de bu maçta yok.
Takımdan ayrılması gündemde olan Lincoln de kafilede yer almıyor.
BATSHUAYİ VE DJİKU SINIRDA
Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.