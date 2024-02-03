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Spor

Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanında: Maç kadrosu ve muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Corendon Airlines Park stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde tedavisi devam eden Fred ve Afrika Kupası'nda bulunan Osayi Samuel dışında eksik bulunmuyor. Sakatlık sonrası idmanlara başlayan Becao ile Miha Zajc da kadroda yer almayacak. F.Bahçe'de Djiku ve Batshuayi ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki, Çağlar Söyüncü Antalyaspor maçında oynayacak mı, kadroda mı? İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.

11:49 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:51 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

Fenerbahçe Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor’a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe’de bugün yeni transferlerin sahada olması bekleniyor. Kanarya’da tedavisi devam eden Fred ve Afrika Kupası'nda bulunan Osayi Samuel dışında eksik bulunmuyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Corendon Airlines Park stadyumunda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00'dabaşlayacak.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ANTALYASPOR

Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Saric, Bytyqi, Buksa

FENERBAHÇE

Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Çağlar Söyüncü teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giyecek.

FRED, BECAO VE OSAYİ-SAMUEL DIŞINDA EKSİK YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred ve Becao'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel de bu maçta yok.

Takımdan ayrılması gündemde olan Lincoln de kafilede yer almıyor.

BATSHUAYİ VE DJİKU SINIRDA

Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.



#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Süper Lig
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