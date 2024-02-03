Fenerbahçe Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor’a konuk olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe’de bugün yeni transferlerin sahada olması bekleniyor. Kanarya’da tedavisi devam eden Fred ve Afrika Kupası'nda bulunan Osayi Samuel dışında eksik bulunmuyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.