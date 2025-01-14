Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı. 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
Emre Belözoğlu için yarın saat 13.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenleyecek.