Antalyaspor'dan 2 transfer

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, 2022/2023 sezonunda Finansal Fair-Play izlemesine tabi tutulan İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verildiğini; Beşiktaş'ın ise mali hedefleri yerine getirdiğini ve uzlaşma anlaşması doğrultusunda önümüzdeki sezon da izlenmeye devam edeceğini açıkladı.