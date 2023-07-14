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Spor

Antalyaspor'dan 2 transfer

Antalyaspor, Polonyalı orta saha Jakub Kałuziński ve geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna kattığını açıkladı.

17:13 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Jakub Kałuziński - Erdoğan Yeşilyurt

Jakub Kałuziński - Erdoğan Yeşilyurt

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Polonyalı orta saha Jakub Kałuziński'yi kadrosuna kattığını açıkladı.


21 yaşındaki genç oyuncu ile Jakub Kałuziński ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.


Geçtiğimiz sezonu Lechia Gdansk geçiren Polonyalı futbolcu 30 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.


Antalyaspor Jakub Kałuziński'yi bu video ile duyurdu:


Kırmızı-beyazlıların bir diğer transferi geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen bu sene sözleşmesi sona eren Erdoğan Yeşilyurt ile anlaşma sağladı.


Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.


Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla toplamda 41 maça çıkıp 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.


Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt'u bu video ile duyurdu:





#Antalyaspor
#Erdoğan Yeşilyurt
#Jakub Kałuziński
2 saat önce
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