Antalyaspor'dan 2 transfer

Jakub Kałuziński - Erdoğan Yeşilyurt
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Polonyalı orta saha Jakub Kałuziński'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
21 yaşındaki genç oyuncu ile Jakub Kałuziński ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçtiğimiz sezonu Lechia Gdansk geçiren Polonyalı futbolcu 30 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Kırmızı-beyazlıların bir diğer transferi geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen bu sene sözleşmesi sona eren Erdoğan Yeşilyurt ile anlaşma sağladı.
Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla toplamda 41 maça çıkıp 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.