Aslan arada yara saracak

Galatasaray, 18 Kasım'da Almanya ile yapılacak özel maç ve 21 Kasım'da Galler ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri son maçı nedeniyle lige verilecek arada toparlanmaya çalışacak. Teknik direktör Okan Buruk, yeni analizlerle kötü gidişata çözüm arayacak.





Kerem'e 10 yaramadı

Sezona sol kanatta başlayan ve Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 gol ve 5 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, forvet arkasında oynadığı son 8 maçta ise hücum katkısı veremedi. 10 numarada etkisiz kalan milli futbolcu, çözüm bekliyor.





Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında yediği ilk gol de sol bek bölgesinden gelişti. Kazımcan'ın yanı sıra Angelino ile de o bölgeyi güçlendiren sarı-kırmızılılar, beklenen verimi alamadı. Okan Buruk, milli arada bu problemi de çözmeye çalışacak.























