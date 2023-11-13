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Spor

Aslan arada yara saracak

Sezona muhteşem giren Galatasaray'ın serileri son buldu. Resmi maçlardaki yenilmezlik serisini Bayern Münih ile evinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kaybeden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini ise Hatayspor deplasmanında bıraktı.

Umut Yılmaz
09:28 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:38 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Angelino - Abdülkerim Bardakcı - Kerem Aktürkoğlu

Angelino - Abdülkerim Bardakcı - Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray, 18 Kasım'da Almanya ile yapılacak özel maç ve 21 Kasım'da Galler ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri son maçı nedeniyle lige verilecek arada toparlanmaya çalışacak. Teknik direktör Okan Buruk, yeni analizlerle kötü gidişata çözüm arayacak.


Kerem'e 10 yaramadı

Sezona sol kanatta başlayan ve Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 gol ve 5 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, forvet arkasında oynadığı son 8 maçta ise hücum katkısı veremedi. 10 numarada etkisiz kalan milli futbolcu, çözüm bekliyor.


Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında yediği ilk gol de sol bek bölgesinden gelişti. Kazımcan'ın yanı sıra Angelino ile de o bölgeyi güçlendiren sarı-kırmızılılar, beklenen verimi alamadı. Okan Buruk, milli arada bu problemi de çözmeye çalışacak.







#Galatasaray
#Okan Buruk
#Kerem Aktürkoğlu
#Angelino
#Kazımcan Karataş
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