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Spor

Aslan Avrupa'da dik yürüyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı 2 maçı da kaybetmesine rağmen taraftarlarının yanı sıra tüm futbolseverlerin beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı takım, gruptan çıkma şansını son 2 maça bıraktı.

Umut Yılmaz
09:30 - 10/11/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Sacha Boey, Galatasaray adına maçın iyilerindendi.

Sacha Boey, Galatasaray adına maçın iyilerindendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Alman devi Bayern Münih karşısında son 10 dakikada yediği gollerle sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Galatasaray, buna rağmen oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini aldı.


1 milyar euroluk kadro değeri bulunan rakibine 2 maçta da adeta sahayı dar eden sarı-kırmızılı takım, kalan maçlar için ümit verdi.





UEFA'ya hakem şikayeti

Allianz Arena'da oynanan maçta Galatasaray'ın bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, çizginin yanlış oyuncudan çekildiği iddia edildi. Ayrıca Bayern Münih'in attığı ilk golün de hem faul hem de ofsayt olduğu iddiaları gündeme geldi. Galatasaray yönetiminin bu konuda maçın hakemini UEFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.

Portekizli hakem Antonio Nobre maçı yönetmişti.

Hedef 2 maçı da kazanmak

Galatasaray, grupta kalan maçlarını kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan ve grubu 2. bitirerek son 16 turuna çıkmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 5. maçta Manchester United'ı konuk edecek, ardından da Kopenhag deplasmanına gidecek.





#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Bayern Münih
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