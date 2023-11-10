Aslan Avrupa'da dik yürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Alman devi Bayern Münih karşısında son 10 dakikada yediği gollerle sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Galatasaray, buna rağmen oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini aldı.





1 milyar euroluk kadro değeri bulunan rakibine 2 maçta da adeta sahayı dar eden sarı-kırmızılı takım, kalan maçlar için ümit verdi.

















UEFA'ya hakem şikayeti





Allianz Arena'da oynanan maçta Galatasaray'ın bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, çizginin yanlış oyuncudan çekildiği iddia edildi. Ayrıca Bayern Münih'in attığı ilk golün de hem faul hem de ofsayt olduğu iddiaları gündeme geldi. Galatasaray yönetiminin bu konuda maçın hakemini UEFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.

Portekizli hakem Antonio Nobre maçı yönetmişti.





Hedef 2 maçı da kazanmak





Galatasaray, grupta kalan maçlarını kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan ve grubu 2. bitirerek son 16 turuna çıkmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 5. maçta Manchester United'ı konuk edecek, ardından da Kopenhag deplasmanına gidecek.















