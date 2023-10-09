Aslan Buruk'la bambaşka

Galatasaray, Antalyaspor'u Davinson ve Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
2021-2022 sezonuna Fatih Terim ile başlayan Domenec Torrent ile bitiren Galatasaray, 38 maçta aldığı 14 mağlubiyetle sezonu 13. sırada tamamlamıştı. 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başına Okan Buruk'un geçmesiyle birlikte Aslan kendine geldi.
Geçen sezon en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa uzanan Galatasaray, 2.44 puan ortalaması tutturdu. Buruk, bu sezon çıtayı biraz daha yükseltirken, Süper Lig'deki puan ortalamasını 2.75'e çıkarttı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Galatasaray, Avrupa sahnesine de hızlı bir geri dönüş yaptı. 3 eleme turu oynayan sarı-kırmızılı takım; Zalgiris, Ljubljana ve Molde'yi eleyerek adını gruplara yazdırdı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı ilk mücadelede Kopenhag'la berabere kalan Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda yenerek puan tablosunda 2. sıraya yükseldi.
Buruk ve öğrencileri resmi maçlarda yenilgiyi unuttu. Sarı-kırmızılı takım, son yenilgisini 30 Nisan'da 3-1'lik sonuçla Beşiktaş derbisindealdı. Galatasaray, sonrasındaki 21 maçın 18'ini kazanırken, 3 beraberlik aldı.