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Spor

Aslan Buruk'la bambaşka

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bambaşka bir görüntü sergiliyor. Tecrübeli çalıştırıcıyla şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da hem Avrupa hem de Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam ediyor.

Umut Yılmaz
09:43 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray, Antalyaspor'u Davinson ve Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, Antalyaspor'u Davinson ve Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

2021-2022 sezonuna Fatih Terim ile başlayan Domenec Torrent ile bitiren Galatasaray, 38 maçta aldığı 14 mağlubiyetle sezonu 13. sırada tamamlamıştı. 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başına Okan Buruk'un geçmesiyle birlikte Aslan kendine geldi.


Geçen sezon en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa uzanan Galatasaray, 2.44 puan ortalaması tutturdu. Buruk, bu sezon çıtayı biraz daha yükseltirken, Süper Lig'deki puan ortalamasını 2.75'e çıkarttı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.




Avrupa'da da kükrüyor

Galatasaray, Avrupa sahnesine de hızlı bir geri dönüş yaptı. 3 eleme turu oynayan sarı-kırmızılı takım; Zalgiris, Ljubljana ve Molde'yi eleyerek adını gruplara yazdırdı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı ilk mücadelede Kopenhag'la berabere kalan Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda yenerek puan tablosunda 2. sıraya yükseldi.


Buruk ve öğrencileri resmi maçlarda yenilgiyi unuttu. Sarı-kırmızılı takım, son yenilgisini 30 Nisan'da 3-1'lik sonuçla Beşiktaş derbisindealdı. Galatasaray, sonrasındaki 21 maçın 18'ini kazanırken, 3 beraberlik aldı.




#Galatasaray
#Okan Buruk
#Şampiyonlar Ligi
#Süper Lig
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