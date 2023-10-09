Aslan Buruk'la bambaşka

2021-2022 sezonuna Fatih Terim ile başlayan Domenec Torrent ile bitiren Galatasaray, 38 maçta aldığı 14 mağlubiyetle sezonu 13. sırada tamamlamıştı. 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başına Okan Buruk'un geçmesiyle birlikte Aslan kendine geldi.

Geçen sezon en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğa uzanan Galatasaray, 2.44 puan ortalaması tutturdu. Buruk, bu sezon çıtayı biraz daha yükseltirken, Süper Lig'deki puan ortalamasını 2.75'e çıkarttı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.