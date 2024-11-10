Aslan farkı açmak istiyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bugün sahasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.





Ligde henüz yenilgi yaşamayan sarı-kırmızılılar, ilk 10 haftayı 9 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı. Samsun ekibi ise 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 28 puanla ilk sırada yer alırken, Samsunspor ise 25 puanla hemen arkasında yer alıyor. G.Saray, rakibiyle puan farkını açmak ve kendisine yaklaşmasına izin vermek istemiyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Tottenham maçı sonrası kenetlenme mesajı verdi.









Aslan'da iki eksik





Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Kaan Ayhan, Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek. Sarı-kırmızılılarda stoper Davinson Sanchez ise, sarı kart sınırında bulunuyor.





Icardi, Tottenham maçını tamamlayamamıştı.





Buruk eskiye dönüyor





Elfsborg, Beşiktaş ve Tottenham maçlarında çift forvet sahaya süren Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından eski sistemine geri dönüyor. Deneyimli teknik adam, Samsunspor karşılaşmasına 4-2-3-1 sistemiyle çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray formasıyla hiçbir maçı boş geçmeyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların en büyük hücum silahı olacak. Samsunspor karşısında rotasyon yapmayı düşünmeyen Buruk, ideal 11'iyle sahaya çıkacak. Takımla çalışmalara başlayan Jakobs'un da ilk 11'de olması bekleniyor.



























