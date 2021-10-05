Aslan geri döndü

Ligde 4 hafta boyunca puan kaybı yaşayarak alt sıralara gerileyen sarı-kırmızılı takım, Göztepe’den sonra Çaykur Rizespor’u da yenerek milli maçlar için verilen araya moralli girdi. Zirve ile farkın açılmasını istemeyen Aslan, kendi açısından son derece önemli iki galibiyete imza atmış oldu. Bunun yanında Galatasaray’ı milli aradan sonra ise zor bir dönemeç bekliyor. Bir hafta içerisinde 3 maça çıkacak olan sarı-kırmızılı takım, önce evinde Konyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray bu maçtan sonra Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş’a konuk olacak.

İkinci yarı açılıyor

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve hanesine 6 puan yazdırdı. Göztepe maçının ilk yarısında Ndiaye’nin golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu ve Morutan’ın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Çaykur Rizespor maçında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve 2-1 yenik düşen Cimbom, yine ikinci yarı açıldı. İkinci devre sahneye çıkan Muhammed ve Morutan, sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isimler oldu.

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SPOR Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu



