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Aslan geri döndü

Süper Lig’de üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, rahat bir nefes aldı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Aslan geri döndü
Morutan son dakikada attığı Rizespor deplasmanında takımını galibiyete taşıdı.

Ligde 4 hafta boyunca puan kaybı yaşayarak alt sıralara gerileyen sarı-kırmızılı takım, Göztepe’den sonra Çaykur Rizespor’u da yenerek milli maçlar için verilen araya moralli girdi. Zirve ile farkın açılmasını istemeyen Aslan, kendi açısından son derece önemli iki galibiyete imza atmış oldu. Bunun yanında Galatasaray’ı milli aradan sonra ise zor bir dönemeç bekliyor. Bir hafta içerisinde 3 maça çıkacak olan sarı-kırmızılı takım, önce evinde Konyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray bu maçtan sonra Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş’a konuk olacak.

İkinci yarı açılıyor

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve hanesine 6 puan yazdırdı. Göztepe maçının ilk yarısında Ndiaye’nin golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu ve Morutan’ın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Çaykur Rizespor maçında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve 2-1 yenik düşen Cimbom, yine ikinci yarı açıldı. İkinci devre sahneye çıkan Muhammed ve Morutan, sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isimler oldu.

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