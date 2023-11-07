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Spor

Aslan gözü Bayern'e dikti

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu hedefleyen Galatasaray, Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı yarınki maça kilitlendi. Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçın analizini yaparak ders çıkarttı ve deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.

Umut Yılmaz
09:20 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray yarın saat 23.00'te sahne alıyor.

Galatasaray yarın saat 23.00'te sahne alıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Alman ekibiyle RAMS Park'ta oynadıkları ilk karşılaşmadan dersler çıkarttı. 70 dakika mükemmele yakın oynadıkları futbola rağmen son 20 dakikada maçı kaybettiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, deplasmanda çıkacakları mücadelede daha dikkatli olacak. Futbolcularından enerjilerini doğru kullanmalarını ve 90 dakikaya yaymalarını isteyen Buruk, yakaladıkları fırsatları değerlendirme konusunda da hücum oyuncularını uyardı.


Bayern Münih ile oynadıkları ilk maçta rakip kaleyi 20 kez yoklayan Galatasaray, gol beklentisi 2.69 olmasına rağmen sadece l gol atabilmişti. Gol beklentisi 1.97 olan Münih ekibinden ise 3 gol yemişti.


Kadrosunu belirledi

Hem ofans hem de defansta yapılacak küçük dokunuşlarla deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapan Okan Buruk, Bayern Münih maçının kadrosunu da belirledi. Son oynanan Kasımpaşa maçında Nelsson'u stopere, Abdülkerim Bardakçı'yı sol beke, Kaan Ayhan'ı orta sahaya, Hakim Ziyech'i hücuma çeken Buruk, Bayern Münih deplasmanında 1'i zorunlu 2 değişiklik yapacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera'nın yerine kaleyi Günay Güvenç koruyacak. Abdülkerim Bardakçı'yı tekrar stopere çekmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, sol bekte ise Angelino'yu oynatacak.






#Galatasaray
#Bayern Münih
#UEFA Şampiyonlar Ligi
18 dakika önce
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