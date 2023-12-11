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Spor

Aslan gözünü Parken'e çevirdi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki son maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag ile Parken Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kaldırdığı statta Kopenhag'ı yenerek gruptan çıkmak istiyor.

Umut Yılmaz
09:40 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:19 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar son 16 için sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılılar son 16 için sahaya çıkacak.

Galatasaray, tarihinin en büyük başansına imza attığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yarın yine önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda bu kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele verecek.


Galatasaray, A Grubu 6. ve son haftasında bu statta karşılaşacağı Danimarka'nın Kopenhag ekibini yenmesi halinde Devler Ligi'nde adını Son 16 turuna yazdıracak.


İlk Avrupa Kupası Parken'de kalktı

Galatasaray, günümüzde UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanan Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası olan UEFA Kupası'nı, 2000 yılında Parken Stadı'nda kaldırdı. Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000'de oynanan finalde Arsenal'i penaltılarda geçerek Türkiye'ye futbolda tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandırdı.


UEFA Kupası finalinde Parken Stadı'ndaki Galatasaray taraftarları

Buruk bu kez hoca

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör olarak sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışacak. Buruk, Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan final maçına ilk 11'de başlamış ve 83 dakika sahada kalmıştı.








#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Parken Stadı
#Kopenhag
44 dakika önce
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor