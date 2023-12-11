Aslan gözünü Parken'e çevirdi

Galatasaray, tarihinin en büyük başansına imza attığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yarın yine önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda bu kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele verecek.