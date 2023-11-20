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Spor

Aslan hem prestij hem gelir peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında kalan iki maçını da kazanması durumunda kasasına 475 milyon TL daha koyacak.

Umut Yılmaz
10:13 - 20/11/2023 Monday
Güncelleme: 11:15 - 20/11/2023 Monday
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri

Okan Buruk ve öğrencileri

Şampiyonlar Ligi'nde iki eleme turu ve bir play-off geçerek grup aşamasına kalan Galatasaray, adını son 16'ya yazdırmak istiyor.


A Grubu'na Kopenhag beraberliği ve Manchester United zaferiyle giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'e hem içeride hem dışarıda yenildi. 2. sıradaki Kopenhag'la puanları eşit olmasına rağmen averajla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılıların 2 maçı kaldı. Evinde Manchester United'ı konuk edecek Aslan, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. Galatasaray iki maçta da galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, iki maçı da kazanması halinde adını direkt üst tura yazdıracak.




2 galibiyet 475 milyon TL

Galatasaray, hedeflerinin gerçekleşmesi halinde büyük bir gelirin de sahibi olacak. Sarı-kırmızılı takım, 2 maçta 2 galibiyet alması halinde 5.6 milyon euro kazanacak. Son 16'ya kaldığı için de 9.6 milyon euro daha kasasına koyacak. Böylelikle Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında 475 milyon TL ekstra gelir elde edecek. Galatasaray hali hazırda yaklaşık 30 milyon euroluk bir gelire hak kazanmıştı.





#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#UEFA
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