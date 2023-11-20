Aslan hem prestij hem gelir peşinde

Şampiyonlar Ligi'nde iki eleme turu ve bir play-off geçerek grup aşamasına kalan Galatasaray, adını son 16'ya yazdırmak istiyor.





A Grubu'na Kopenhag beraberliği ve Manchester United zaferiyle giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'e hem içeride hem dışarıda yenildi. 2. sıradaki Kopenhag'la puanları eşit olmasına rağmen averajla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılıların 2 maçı kaldı. Evinde Manchester United'ı konuk edecek Aslan, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. Galatasaray iki maçta da galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, iki maçı da kazanması halinde adını direkt üst tura yazdıracak.













2 galibiyet 475 milyon TL





Galatasaray, hedeflerinin gerçekleşmesi halinde büyük bir gelirin de sahibi olacak. Sarı-kırmızılı takım, 2 maçta 2 galibiyet alması halinde 5.6 milyon euro kazanacak. Son 16'ya kaldığı için de 9.6 milyon euro daha kasasına koyacak. Böylelikle Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında 475 milyon TL ekstra gelir elde edecek. Galatasaray hali hazırda yaklaşık 30 milyon euroluk bir gelire hak kazanmıştı.















